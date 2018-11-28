Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.20
$
67.25
75.85
76.00
Прогноз
03.12 – 10.12
$
67.40
76.16
Индексы и котировки Brent
59.59
–0.52 Золото
1213.81
+0.03 РТС
1111.32
+0.64
Динамика валют
EUR / USD
28.11
1.1286
+0.0001
13.11
1.1285
26.11
15.11
04.11

Звонок Трампа обвалил цены на нефть 

Lenta.ru 30 минут назад
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп рассказал в интервью The Washington Post, что специально договаривался с властями Саудовской Аравии, чтобы добиться снижения цен на нефть.
По словам Трампа, резкое падение цен на нефть — результат его жестких телефонных переговоров с Эр-Риядом.
«Цены достигли 82 [долларов] за баррель и должны были подняться до ста долларов. Это было похоже на массовое повышение налогов. Я этого не хотел», — заявил американский лидер.
Как рассказал президент, он в ходе разговора смог договориться об увеличении добычи нефти, благодаря чему цены упали до 52 долларов за баррель.
«У нас очень важный союзник в Саудовской Аравии. У нас есть союзник с огромными запасами нефти, который, честно говоря, может повышать цены, а я хочу их сдержать», — добавил Трамп.
Президент США уже вынес благодарность за дешевую нефть самому себе в своем микроблоге в Twitter. Падение цен он назвал «налоговыми льготами для всего мира».
Снижение цен на нефть продолжается несколько недель. Эксперты объясняют это неопределенностью вокруг соглашения ОПЕК по сокращению уровня добычи, а также санкциями США в отношении Ирана и наращиванием нефтедобычи в Соединенных Штатах.
Последние новости
В Москве началась новая волна сообщений о массовых минированиях ТЦ Путин определил судьбу самозанятых россиян Константинополь распустит предстоятелей православных церквей в Западной Европе
Комментарии1
Дональд Трамп , ОПЕК , Washington Post , Экономика , Рынки
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин пошутил про доллар43
Россия перестала бояться санкций8
В Москве «рухнул» крупный оператор связи4
Европа бросила Украину299
Израиль пошел на неприятный для России шаг583
Видео
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
01:56
У раздаривающего деньги банкомата вспыхнула драка
Личный счет
20:28
Инцидент в Азовском море потопил российские активы
Рынки
05:08
«Газпром» упустил лидерство в России
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение