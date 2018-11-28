МЭР дало прогноз по инфляции и нефти до 2036 года

По долгосрочному прогнозу социально-экономического развития России до 2036 года, подготовленному Минэкономразвития России , среднегодовая инфляция сохранится на уровне 4 процентов.

При этом в 2020 году среднегодовая инфляция может составить 3,6%, а с 2021 по 2036 годы — 4%. По итогам нынешнего года, как и прогнозировалось, инфляция будет в пределах 4 процентов.

А вот цены на нефть в долгосрочной перспективе будут снижаться. Так, средняя цена барреля нефти "Юралс" в 2024 году составит $53,5, в 2025 году — $53, в 2026 году — $52,5, в 2027-2029 годах — $52, в 2030 году — $52,8, в 2032 году — $53,8, в 2033 году — $54,9, в 2034 году — $56, в 2035 году — $57,1.

Ключевую роль на рынке нефти в ближайшие годы будет играть динамика предложения. "Производство сланцевой нефти в США продолжит расти, при этом в 2019 году будут устранены инфраструктурные ограничения на ее транспортировку. Увеличению предложения нефти на мировом рынке будет также способствовать наращивание добычи Саудовской Аравией, Россией и другими странами ОПЕК+ в результате изменения параметров соглашения в июне 2018 года. В этих условиях ожидается постепенное снижение цен на нефть марки "Юралс", — отмечается в прогнозе. Там также говорится, что в перспективе ценовая динамика на рынке нефти будет также сдерживаться такими тенденциями, как ужесточение экологического регулирования в развитых странах, увеличением доли сектора услуг в ВВП развивающихся стран, развитием энергосберегающих технологий и более широким распространением возобновляемых источников энергии.