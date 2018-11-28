На этом рынке нас нет: иностранцы боятся вкладывать в Россию

Иностранные инвестиции в российскую недвижимость упали в три раза по сравнению с докризисным 2014 годом. Виной тому антироссийские санкции и девальвация рубля. С учетом угрозы введения новых ограничений против РФ, инвесторы не хотят рисковать своими деньгами.

Санкции против России со стороны США и ЕС отпугнули с российского рынка недвижимости иностранных инвесторов. Если в 2014 году доля зарубежных инвестиций составляла 39% от общего объема вложений, то в этом году речь может идти о 10-15%.

Базовый прогноз на этот год сопоставим с прошлогодним результатом — 13%, отмечает Knight Frank. Самая же низкая доля иностранных инвесторов на рынке недвижимости наблюдалась в 2016 году — 11% от всех инвестиций, заметил Романович.

Пока сохраняются санкции против России, у иностранцев нет стимула вкладываться в рынок недвижимости России, считает директор департамента финансовых рынков Knigh Frank Игорь Романович. Инвесторы, опасаясь негативных последствий для их бизнеса, боятся заключать сделку с российскими игроками, чьи структуры уже находятся под санкциями.

Кроме того, негативно сказывается нестабильность курса рубля. Заработать в России можно, но если курс опять просядет, то заработок инвестора обнулится.

«Если какая-то крупная компания собирается присутствовать на нашем рынке, скажем, 50 лет, то ей все равно. Если же это спекулятивный инвестор, который заходит на 3-5 лет, то ему крайне важно, что он заработает».

Согласно прогнозу Минэкономразвития , средний курс доллара в 2018 году составит 61,6 рубля, в 2019 году — 63,9 рубля. Далее он будет расти и достигнет 68 рублей в 2024 году. К 2026 году доллар будет стоить 74,7 руб.

Официальный курс доллара ЦБ на 28 ноября вырос до 66,78 руб.

Правда, в 2019 году доля иностранных вложений в российский рынок недвижимости может незначительно вырасти до 17%, говорится в материалах Knight Frank, но и такой прогноз сейчас под угрозой срыва.

Если в этом году всего бизнесмены из других стран вложили 32,5 млрд рублей при общей сумме вложений 250 млрд рублей, то в будущем в этот сектор может поступить 50 млрд в российской валюте. В 2014 году иностранцы вложили 52,1 млрд рублей.

Это очень низкие показатели. Для сравнения, доля иностранных инвестиций в коммерческую недвижимость стран Восточной Европы по итогам 9 месяцев 2018 года составила 72,19%, приводят данные аналитики компании Cushman & Wakefield.

Если говорить в целом об объеме инвестиций из-за рубежа в Россию, власти страны неоднократно заявляли, что санкционное давление на Россию не осталось незамеченным для российской экономики в целом.

«Все это привело к охлаждению инвестиционного спроса и стало основной причиной корректировки вниз в текущем году темпов роста ВВП. Мы в прогнозе ожидаем динамику по этому показателю на уровне 1,8%», — сказал ранее первый вице-премьер и министр финансов России Антон Силуанов.

Санкции привели к скачкообразному перераспределению потоков инвестиций, и сделали коммерческие проекты «карликовыми».

Очень сильно пострадал во всех крупных городах России сегмент офисной недвижимости, который, скорее всего, в ближайшие лет 5-6 останется убыточным, считает эксперт «Международного финансового центра» LIFA Владимир Рожанковский . По его словам, приоритетным инвестором в сегмент недвижимости стало государство. В 2-3 раза возрос объем военного строительства — блок-посты, здания командования флотом и авиацией, казармы и прочее.

Объемы военно-строительного комплекса на следующий год запланирован в объеме 114 млрд руб. «Коммерческим строительством это назвать нельзя, но и скидывать со счетов — тоже было бы неправильно», — добавил эксперт.

Доля прямых иностранных инвестиций в Россию стремительно тает, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов

За январь-сентябрь 2018 года ПИИ составили всего 17,2 млрд долларов против 24,1 млрд долларов за аналогичный период 2017 года.

Впрочем, в 2015 году объем ПИИ был всего $6,4 млрд

«Для сравнения, в Китай приходит около $136 млрд ежегодно, нас на фоне этого объема просто не существует. Недвижимость может быть чуть более интересна иностранцам, потому что она подешевела, но и то — приобретать недвижимость в стране нужно только если ты веришь в будущий бурный экономический рост», — поделился мнением собеседник «Газеты.Ru».

По данным Центробанка, чистый приток прямых иностранных инвестиций в РФ в 2017 году снизился на 14,3% до $27,9 млрд В 2016 году речь шла о $32,5 млрд