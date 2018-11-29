Границы ТОР «Камчатка» расширят

Границы территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» (ТОР «Камчатка») будут расширены. Соответствующее Постановление Правительства вступает в силу 29 ноября.

В частности, в ТОР будут включены двенадцать земельных участков, где построят горно-обогатительные комбинаты. Предполагается, что указанное преобразование позволит привлечь частные инвестиции в размере свыше 6,15 миллиардов рублей, а также создать порядка тысячи новых рабочих мест. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней от налогов и сборов до 2027 года должны составить более 6,7 миллиардов рублей.

Этим же документом дополняется перечень видов экономической деятельности, при которых действует особый правовой режим предпринимательской деятельности в ТОР «Камчатка». Так, в указанный список попадут работы в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа.

ТОР «Камчатка» была создана постановлением правительства от 28 августа 2015 года.