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Границы ТОР «Камчатка» расширят 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: INVESTKAMCHATKA.RU/TOR/
Границы территории опережающего социально-экономического развития «Камчатка» (ТОР «Камчатка») будут расширены. Соответствующее Постановление Правительства вступает в силу 29 ноября.
В частности, в ТОР будут включены двенадцать земельных участков, где построят горно-обогатительные комбинаты. Предполагается, что указанное преобразование позволит привлечь частные инвестиции в размере свыше 6,15 миллиардов рублей, а также создать порядка тысячи новых рабочих мест. Совокупные поступления в бюджеты всех уровней от налогов и сборов до 2027 года должны составить более 6,7 миллиардов рублей.
Этим же документом дополняется перечень видов экономической деятельности, при которых действует особый правовой режим предпринимательской деятельности в ТОР «Камчатка». Так, в указанный список попадут работы в области архитектуры и инженерно-технического проектирования, технических испытаний, исследований и анализа.
ТОР «Камчатка» была создана постановлением правительства от 28 августа 2015 года.
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