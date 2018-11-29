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Шведские СМИ оценили успехи России в сельском хозяйстве 

РИА Новости + ещё 2 3 часа назад
Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Сельское хозяйство является самой быстрорастущей отраслью российской экономики, и сейчас страна экспортирует больше продуктов сельского хозяйства, чем оружия, пишет шведский журнал Lantbrukets Affärstidning.
За последние 20 лет Россия превратилась из зависимой от импорта продовольствия страны в одного из самых важных игроков на мировом экспортном рынке, констатирует издание.
При этом за последние пять лет и производство сельскохозяйственной продукции, и ее экспорт выросли на 20%, отмечают авторы статьи.
Авторы объясняют это торговой и сельскохозяйственной политикой государства. После распада СССР в России произошел коллапс на рынке продовольствия и в сфере сельского хозяйства, после чего в страну "хлынула" импортная продукция.
Положение стало меняться после решения правительства в 2005 году активно инвестировать в собственное сельское хозяйство, отмечает Lantbrukets Affärstidning. При этом в ответ на экономические санкции Евросоюза и США в 2014 году Россия запретила импорт некоторых европейских и американских продуктов питания, напоминают авторы статьи.
В итоге, по результатам 2017 года, Россия стала крупнейшим в мире экспортером пшеницы, вторым по величине производителем зерновых и семян подсолнечника, третьим по величине производителем молока и картофеля и пятым по величине производителем яиц и мяса кур, заключает Lantbrukets Affärstidning.
Россия летом 2014 года ввела эмбарго на импорт некоторых товаров из стран, применивших антироссийские санкции, — США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция.
По мере сохранения санкций Запада, Россия также продлевала и свои ответные меры.
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