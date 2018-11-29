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РБК узнал имена фигурантов второго списка Титова 

Ведомости + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Во второй список уполномоченного по делам предпринимателей Бориса Титова вошли имена девяти преследуемых в России бизнесменов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с содержанием документа. Список составлен для передачи президенту и в российские силовые ведомства с тем, чтобы сменить в отношении его фигурантов меру пресечения на не связанную с ограничением свободы в обмен на сотрудничество со следствием.
Всего аппарат омбудсмена сейчас работает с обращениями от 52 предпринимателей, сообщили в пресс-службе Титова. В новый список вошла, в частности, Юлия Макурина — гендиректор ООО «Афина» из Москвы, связывавшегося с расследованием дела о незаконном завладении зданиями ОАО «Научно-исследовательский институт эластомерных материалов и изделий» в Хамовниках. Бизнесмена и экс-депутата Пермского заксобрания Андрея Маркова обвинял его помощник — Алексей Третьяков. Он настаивал, что люди бизнесмена пытались захватить имущественный комплекс в Ростове-на-Дону, который Третьяков ранее выкупил у Маркова. Последний отрицал факт сделки. Председатель жилищного кооператива в Ленинградской области Владимир Артюшин стал фигурантом дела о мошенничестве в 2017 г. Следствие полагает, что он собрал с участников собственного жилищного кооператива «Березки» деньги за подключение коммуникаций, но не провел им «ни свет, ни воду, ни газ».
Имена четырех фигурантов из списка Титова будут вычеркнуты. Пересмотреть ранее принятые процессуальные решения оказалось невозможно в отношении Евгения Рыжова, Дмитрия Гордеева, Виктора Ламаше и Азамата Кильдигушева. Собеседники издания отметили, что предъявленные им обвинения «не относятся к „предпринимательским“ статьям». Ранее Рыжов, Ламаш и Кильдигушев обратились к делегатам генеральной ассамблеи Интерпола с просьбой не поддерживать российского представителя генерал-майора Александра Прокопчука на выборах президента организации. В письме отмечалось, что Прокопчук 13 лет прослужил в МВД России, которое «печально известно коррупцией и плутократией, ее служащие регулярно обвиняются и признаются виновными в бесчеловечном обращении и пытках подозреваемых».
Представитель Титова Дмитрий Григориади настаивает, что завершение работы по обращениям этих бизнесменов не связано с их обращением.
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Александр Прокопчук , Дмитрий Гордеев , Евгений Рыжов , Алексей Третьяков , Владимир Артюшин , Борис Титов , Андрей Марков , МВД , Интерпол , РБК , Экономика , Политика
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