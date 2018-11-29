Токсичная Украина: почему инвесторы выбирают Россию

Россия, которая находится под санкциями, разместила внешний займ на 1 млрд евро под 3% годовых. Патронируемая Западом Украина занимала в октябре этого года в долларах под ставку в три раза выше. «Газета.Ru» разобралась, почему инвесторы любят Москву, а не Киев.

Иностранцы стали основными покупателями нового выпуска российских евробондов на 1 млрд евро, размещение которых состоялось в минувший вторник. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Владимир Колычев.

«Есть много иностранцев, в основном Европа — и континентальная, и Лондон, есть Америки немного, но мы изначально на них не ориентировались. Есть русские, примерно 1/5 русских, остальные иностранцы. Американцев до 10%, азиатов не было», — сказал он.

По словам первого зампреда ВТБ Юрия Соловьева, доля иностранных инвесторов в выпуске превысила 75%. Напомним, что компания «ВТБ Капитал» являлась организатором размещения.

Министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов в ходе форума «Россия зовет!» сказал, что обсуждение перспектив нового выпуска с потенциальными инвесторами состоялось примерно за неделю до сделки, а доходности по внешним заимствованиям «нас вполне устраивают».

«Евро-выпуск» был размещен под 3% годовых со сроком погашения 4 декабря 2025 года. Минфин в своем официальном сообщении отметил, в числе «показательных результатов размещения» сохранение устойчивого спроса иностранных инвесторов на российские долговые инструменты и подтверждение способности РФ осуществлять заимствования на длительные сроки по приемлемым рыночным уровням, несмотря на не самый благоприятный внешний фон.

Фон, действительно, неблагоприятный. Помимо непрекращающегося санкционного давления, в последние дни раскручивался скандал вокруг конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе, в ходе которого российские пограничники задержали два украинских военных судна и буксир с экипажами.

В октябре на рынок заимствований выходила и Украина. Счет здесь с Россией такой же, как и в морском «сражении», то есть не в пользу Киева.

Украина разместила два выпуска евробондов на $2 млрд, но совсем под другие проценты. Доходность для 5-летних бумаг составила 9%, для 10-летних — 9,75%. Больше 80% облигаций купили инвесторы из США и Великобритании.

Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер», поясняет, что РФ размещалась в евро, а Украина — в долларах, а в этом случае ставки гораздо выше. Но и долларовые размещения обходились Москве в этом году почти в два раза дешевле, чем Киеву.

В марте Минфин разместил облигации на $1,5 млрд со сроком погашения через 11 лет («Россия-2029») и допвыпуск бумаг «Россия-2047» в объеме $2,5 млрд с доходностью 4,625% и 5,250% годовых соответственно. Основными покупателями тогда также стали иностранные инвесторы.

Такое скептическое отношение инвесторов к Украине вполне объяснимо, говорят аналитики. Суверенные рейтинги РФ — на уровне инвестиционной границы, а у Украины ниже, отмечает Тимур Нигматуллин.

Ранее S&P писали, что рейтинг Украины обусловлен высокой долговой нагрузкой госсектора и структурными недостатками в банковском секторе, геополитическими и политическими рисками. Последние перед выборами особо высоки.

«Украина с ее зависимостью от кредитов МВФ постоянно находится на грани дефолта. Если очередной транш не поступит вовремя, то страну ждет дефолт, и ее кредиторам особенно не на что будет рассчитывать — поэтому к средней ставке в 4-5% для аналогичных развивающихся стран прибавляется премия за риск», — комментирует Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер».

Россия занимает относительно дешево, потому что у страны большие золотовалютные резервы и невысокий внешний госдолг, указывает он.

По данным Минфина РФ, государственный внутренний долг (включая госгарантии) по состоянию на 1 ноября 2018 года составил 9,095 трлн руб. (около $136 млрд по текущему курсу). Внешние обязательства оцениваются в $47,195 млрд (3,2 трлн рублей). Это 11,6% к ВВП России 2017 года ($1,578 трлн, по оценке Всемирного банка ).

Валерий Пацкан. Проблема Украины в том, что надо много отдавать денег кредиторам. Из бюджета 2019 года на погашение долгов и выплату процентов придется потратить около 40%, говорил ранее глава Счетной палаты

По данным Нацбанка Украины, правительству предстоит выплатить в третьем-четвертом квартале этого года только по внешним обязательствам $1,7 млрд В следующем году объем выплат составит почти $5 млрд

Между тем объем международных резервов на конец октября составил $16,737 млрд, что почти на два миллиарда меньше показателя начала года, сообщает Нацбанк. Это в два с лишним раза раза меньше объема внешнего долга, который, по оценке Минфина, равнялся $37,65 млрд на конец октября.

Для сравнения: объем международных резервов России на 16 ноября составил $459,3 млрд Этой суммы достаточно, чтобы выплатить весь госдолг. Она также покрывает почти всю внешнюю задолженность страны, включая долги банков и компаний ($467,1 млрд на 1 октября этого года, по оценке ЦБ РФ ).

«Таким образом, кредиторы могут быть спокойны, что их деньги будут возвращены даже при самом неблагоприятном развитии обстоятельств», — подчеркивает Алексей Антонов.

А в случае с Украиной инвесторы справедливо требуют премию за такой риск, резюмирует он.

Россия сейчас занимает в значительной степени просто для того, чтобы сохранить присутствие на рынке и поддержать интерес инвесторов. Украина делает это по необходимости.

Она также была вынуждена пойти на выполнение жестких требований Международного валютного фонда, чтобы получить новый кредит в $3,9 млрд Населению были повышены цены на газ на 23,5% с 1 ноября, а с 1 декабря вырастут тарифы на отопление и горячую воду. В дефицитном бюджете при этом не нашлось дополнительных средств на выплату жилищно-коммунальных субсидий гражданам.

У России бюджет будет сверстан с профицитом, а Минфин еще дополнительно накопит около 4 трлн руб. резервов. В общем, РФ на фоне Украины выглядит образцом стабильности и благополучия.