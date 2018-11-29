Brexit без сделки обвалит ВВП Великобритании на 8%

Последствия выхода из ЕС без соглашения будут для Соединенного Королевства более болезненным ударом, чем кризис 2008 года.

Великобритания рискует получить еще больший удар по своей экономике, чем во время глобального финансового кризиса 10 лет назад, в случае, если через 4 месяца она покинет Евросоюз без сделки, заявил Банк Англии.

В случае реализации худшего сценария Brexit, то есть, выхода без сделки, уже через год после расставания с ЕС ВВП Великобритании упадет на 8%. При этом жилая недвижимость потеряет в цене 30%, а коммерческая — 48%.

Согласно аналитическому докладу регулятора, национальная валюта подешевеет по отношению к доллару на 25%. Безработица достигнет 7,5%, инфляция поднимется до 6,5%.

Позитивный сдвиг наметится лишь к 2023 году, когда, по ожиданиям Банка Англии может начаться слабый рост экономики Соединенного королевства.

При этом регулятор отмечает, что крупные британские банки, в целом, готовы к последствиям различных вариантов Brexit, включая и худшие сценарии. Британский ЦБ, ссылаясь на результаты ежегодного стресс-теста, заявил, что у финансовых организаций хватает и объема капиталов и резервов.