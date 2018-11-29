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Продукты резко подорожают с февраля 

Рамблер 1 час назад
Фото: РИА Новости
Продовольственные товары в России подорожают на 17-30 процентов на фоне снижения курса рубля. Об этом в своей статье для «Стерлеград.ру» рассказал профессор РЭУ имени Плеханова Геннадий Иванов.
По словам профессора, рост цен неизбежен, но, скорее всего, он будет растянут во времени. Заметнее всего (на 30-32 процентов) вырастут цены в несетевых магазинах, у которых нет возможности влиять на поставщиков.
По требованию поставщиков и производителей магазины должны корректировать закупочные цены на скоропортящиеся продукты, на которые приходится от 25 до 30 процентов ассортимента.
Иванов пояснил, что подорожание продуктов в сетевых магазинах будет плавным: ритейлеры и производители подписывают договоры, на пересмотр которых уходит много времени.
Профессор отметил, что цены вырастут и в непродовольственной торговле, но с отсрочкой в три-четыре месяца и на 10-12 процентов.
Иванов рассказал «Ура.ру», что первый скачок цен на продукты ожидается в феврале 2019 года.
Ранее в «Русагро» заявили, что из-за повышения НДС россиянам придется экономить на мясной продукции. По мнению организации, рост потребительских цен, связанный с изменением налога, повлияет на покупательную способность граждан.
Позже российские компании, занимающиеся переработкой мяса, предупредили о возможном скачке цен на колбасы и полуфабрикаты.
Комментарии1
Геннадий Иванов , Русагро , Экономика , Личный счет
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