Продукты резко подорожают с февраля

Продовольственные товары в России подорожают на 17-30 процентов на фоне снижения курса рубля. Об этом в своей статье для «Стерлеград.ру» рассказал профессор РЭУ имени Плеханова Геннадий Иванов

По словам профессора, рост цен неизбежен, но, скорее всего, он будет растянут во времени. Заметнее всего (на 30-32 процентов) вырастут цены в несетевых магазинах, у которых нет возможности влиять на поставщиков.

По требованию поставщиков и производителей магазины должны корректировать закупочные цены на скоропортящиеся продукты, на которые приходится от 25 до 30 процентов ассортимента.

Иванов пояснил, что подорожание продуктов в сетевых магазинах будет плавным: ритейлеры и производители подписывают договоры, на пересмотр которых уходит много времени.

Профессор отметил, что цены вырастут и в непродовольственной торговле, но с отсрочкой в три-четыре месяца и на 10-12 процентов.

Иванов рассказал «Ура.ру», что первый скачок цен на продукты ожидается в феврале 2019 года.

Ранее в «Русагро» заявили, что из-за повышения НДС россиянам придется экономить на мясной продукции. По мнению организации, рост потребительских цен, связанный с изменением налога, повлияет на покупательную способность граждан.

Позже российские компании, занимающиеся переработкой мяса, предупредили о возможном скачке цен на колбасы и полуфабрикаты.