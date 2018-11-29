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Германия заступилась за «Северный поток-2» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Власти Германии считают, что строительство газопровода «Северный поток-2», связывающего Россию с Западной Европой, должно быть доведено до конца в любом случае. Об этом в эфире телеканала ARD заявил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, сообщает ТАСС.
«Это два разных вопроса и разные области», — сказал Альтмайер, отвечая на вопрос о взаимосвязи «Северного потока-2» и событий на Украине.
Также он добавил, что выступает против прекращения строительства газопровода.
28 ноября аналогичную позицию выразил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт. Он заявил, что немецкие власти продолжают считать «Северный поток-2» коммерческим проектом, но при этом выступают за сохранение транзита газа через территорию Украины.
Также о намерении обсуждать строительство трубопровода с Альтмайером рассказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
Единственным акционером компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG является «Газпром». Финансирование также предоставили пять европейских компаний: французская Engie, австрийская OMV, британская Shell, немецкие Uniper и Wintershall.
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Комментарии
Штеффен Зайберт , Владимир Гройсман , Газпром , Shell , ИТАР-ТАСС , Экономика
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