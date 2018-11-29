Пенсионная поправка ударит по бюджету

Экономика России потеряет порядка 4 трлн рублей в 2022–2030 годах из-за поправки, инициированной депутатами от Единой России , в проект пенсионной реформы, которая начнёт реализовываться через месяц. К таким результатам приведёт сохранение выплат пенсионных накоплений с установленного сейчас возраста выхода на заслуженный отдых на фоне продолжающегося моратория на пенсионные накопления. Оценку в 4 трлн рублей ещё летом приводил первый зампред ЦБ Сергей Швецов , её подтверждают и аналитические расчёты, сделанные специально для News.ru. Зато большинство граждан получат свои пенсионные накопления сразу прямо при выходе на пенсию.

Примерно через месяц россияне вступят в новый этап — параметры пенсионного возраста, которые продержались с начала 30-х годов прошлого века, начнут постепенно увеличиваться и достигнут 60-ти лет для женщин и 65 лет — для мужчин. Зачем затевалась пенсионная реформа, сейчас уже никто объяснить не может. Официально представители и социального, и финансово-экономического блоков объяснили этот шаг необходимостью изыскать дополнительные триллионы рублей на выполнение майского указа президента. В том числе, и для повышения пенсий уже сейчас.

Однако уже после принятия законопроекта со всеми многочисленными поправками от депутатов, общественных организаций, участников рынка стало понятно, что повышение пенсионного возраста не только не даст экономического эффекта, но и потребует изыскания дополнительных 500 млрд рублей для выполнения майского указа. Так, изначально планировалось, что экономия от изменения параметров выхода на пенсию принесёт в 2019–2024 годах экономию в три трлн рублей, которые намеревались направить на повышение пенсий. То есть мера имела нейтральный эффект, но поправки внесли коррективы, сделав результат отрицательным из-за уже упомянутых недостающих 500 млрд рублей. Но это ещё не все потери, упущенные из-за той поспешности, с которой разрабатывался и принимался законопроект.

Одна из ключевых поправок, которые были внесены в первоначальный вариант, ставит под сомнение развитие накопительной системы в России и лишит экономику нескольких трлн рублей в течение 2022−2030 годов. Оценку в 4 трлн рублей привёл ещё летом на одном из круглых столов Международного финансового конгресса (МФК) в Санкт-Петербурге первый зампред ЦБ Сергей Швецов. Он уточнил, что это потери в случае, если ничего не менять в накопительной системе (поправок к пенсионному законодательству, как и самого проекта, тогда ещё не было). Под необходимыми изменениями он имел в виду систему Индивидуальный пенсионный капитал (ИПК), которая концептуально должна нейтрализовать ущерб от мораториев на пенсионные накопления, длящихся с 2014 года.

О чём идёт речь? В системе ОПС сейчас находится 4,4 трлн рублей пенсионных накоплений. С 2014 года из-за моратория пополняться этот фонд может только за счёт доходности от инвестирования, что явно недостаточно для компенсации последствий «вечной заморозки». Поэтому у большинства россиян средний счёт находится на крайне незначительном уровне. Так, по данным ЦБ, в первом квартале размер среднего счёта в Негосударственных пенсионных фондах (НПФ) составил 68,2 тыс. рублей. В ПФР — примерно в два раза меньше. И этот показатель меняется мало.

В то же время в соответствии с так называемым выплатным законом (360-ФЗ), если сумма накоплений составляет менее 5% страховой пенсии, то после выхода на пенсию застрахованное лицо получает эти средства в виде единовременной выплаты, проще говоря, «на руки». Для этого НПФ и управляющие компании, в том числе и государственный ВЭБ , должны конвертировать вложенные в экономику через ценные бумаги, в том числе и государственные, средства и выдавать гражданам (см. график «Куда вложены пенсионные накопления»). Массовые выплаты по накоплениям начнутся с 2022 года.

«Если в накопительной системе ничего не менять, то 80% средств граждане получат в виде единовременной выплаты», — заметил Сергей Швецов.

Источник News.ru, близкий к правительству, рассказал, что во многом пенсионная реформа затевалась именно из-за того, чтобы отсрочить начало массовых выплат накоплений, грозящих потерями для экономики.

«Перенос сроков выплат примерно на пять лет, хотя по факту, меньше из-за переходного периода, позволил бы увеличить капитализацию ОПС за счёт введения той же системы ИПК, например, чтобы накопления превысили 5% от страховой пенсии. Тогда бы люди получали их по стандартной пожизненной системе. Однако депутаты с поспешностью, без расчётов, предложили поправку, чтобы подсластить пилюлю, не учитывая ущерба для экономики», — пояснил собеседник News.ru.

По данным ЦБ, за первый квартал 2018 года, наибольшие вложения (порядка 1,9 трлн рублей) пенсионных накоплений приходятся на корпоративные облигации, на государственные облигации приходится 1,2 трлн рублей, акции компаний — около 550 млрд рублей. Плюс есть инвестиции в банковские депозиты, которые также являются источником для кредитования экономики, муниципальные и региональные бумаги. Все эти средства, подчёркивает собеседник News.ru, будут изъяты из экономики после 2022 года и выплачены «на руки» выходящим на пенсии.

По его словам, пока нет ясности, когда будет принят законопроект об ИПК, который призван хоть как-то исправить ситуацию. Минфин обещал опубликовать документ для общественного обсуждения до конца ноября этого года, но пока этого сделано не было. Да и сможет ли ИПК, предполагающий взносы в накопительную часть от 0% до 6% (по мере возрастания в переходный период), изменить положение?

«Пока нет проекта и окончательных условий, трудно судить, какие объёмы в рамках ИПК получит система, — говорит советник президента НАПФ (Национальная ассоциация негосударственных пенсионных фондов) Валерий Виноградов. — Проблема самой системы состоит в том, что она не наполняется деньгами. И без вливаний она будет съедать сама себя, доходность от инвестиций не сможет покрыть потери от моратория».

Эксперты, опрошенные News.ru, с оценкой первого зампреда ЦБ в целом согласны. Свои расчёты по просьбе News.ru сделал руководитель управления анализа пенсионного рынка АО НПФ «Сафмар» Евгений Бизбардис. По его словам, поскольку возраст для выплаты накопительной пенсии остаётся на прежнем уровне, ожидаемый период этой выплаты будет расти (в 2019 году составляет 252 месяца, или 21 год).

«Все пенсионные накопления делят на эту величину в момент расчёта пожизненной накопительной пенсии. Это на фоне обнуления тарифа взносов на накопительную пенсию и среднесрочного тренда на снижение процентных ставок в экономике вкупе с анонсированной повышенной индексацией страховых пенсий действительно позволяет спрогнозировать, что без появления ИПК доля единовременных выплат к 2030 году вряд ли будет менее 90%. То есть оценка в более чем 4 трлн рублей потерь для экономики обоснована», — пояснил он.

Аналитик напомнил, что согласно данным ПФР, в 2017 году доля единовременных выплат и выплат правопреемникам в структуре всех назначений составила 98,4%.

Центробанк воздержался от комментариев.