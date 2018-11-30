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ЦБ раскрыл источник «черного рынка» валюты в России 

Ридус + ещё 1 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
В Центробанке заметили подозрительную активность таинственных покупателей крупных сумм валюты, которые могут быть связующим звеном между «черным рынком» и банковской системой России. Об этом сказано в письме, которое регулятор разослал по банкам 28 ноября.
«Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают — что бы ни происходило с курсом рубля. Они покупают валюту на крупные суммы — как правило, не менее 100 000 долларов за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. Кто эти люди, остается тайной. клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали», — передает газета «Ведомости» содержание документа.
С помощью правоохранительных органов ЦБ установил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета. В дальнейшем, полагают в Центробанке, валюта поступает в нелегальные обменники, обслуживающие теневой сектор экономики.
Прежде, отмечает издание, торгово-оптовые предприятия и рынки сами покупали валюту у банков, но затем ЦБ лишил их лицензии и они нашли выход из ситуации в использовании теневых схем приобретения валюты. В связи с этим Центробанк настоятельно порекомендовал банкам доработать порядок проверки происхождения средств клиентов.
Напомним, с начала года российская банковская система потеряла около 16 миллиардов долларов — такую сумму вывели со счетов граждане, напуганные угрозой санкций и заявлениями о дедолларизации, которые сами же банки и инициировали. В результате запасы свободной валютной ликвидности в банковской системе РФ упали до исторического минимума в 85 миллиардов долларов. При этом на руках у населения осталось лишь около 2 миллиардов долларов.
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МВД , Центральный банк России , Ведомости , Экономика , Рынки
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