ЦБ раскрыл источник «черного рынка» валюты в России

Центробанке заметили подозрительную активность таинственных покупателей крупных сумм валюты, которые могут быть связующим звеном между «черным рынком» и банковской системой России. Об этом сказано в письме, которое регулятор разослал по банкам 28 ноября.

«Зачастую валюту в разных банках покупают одни и те же люди, причем впоследствии они никогда ее не продают — что бы ни происходило с курсом рубля. Они покупают валюту на крупные суммы — как правило, не менее 100 000 долларов за раз, сделки проходят регулярно, иногда ежедневно. Кто эти люди, остается тайной. клиенты, чьи данные фигурируют в документах банка, валюту в нем не покупали», — передает газета «Ведомости» содержание документа.

С помощью правоохранительных органов ЦБ установил, что кассиры передают валюту таким покупателям в банковских упаковках без пересчета. В дальнейшем, полагают в Центробанке, валюта поступает в нелегальные обменники, обслуживающие теневой сектор экономики.

Прежде, отмечает издание, торгово-оптовые предприятия и рынки сами покупали валюту у банков, но затем ЦБ лишил их лицензии и они нашли выход из ситуации в использовании теневых схем приобретения валюты. В связи с этим Центробанк настоятельно порекомендовал банкам доработать порядок проверки происхождения средств клиентов.

Напомним, с начала года российская банковская система потеряла около 16 миллиардов долларов — такую сумму вывели со счетов граждане, напуганные угрозой санкций и заявлениями о дедолларизации, которые сами же банки и инициировали. В результате запасы свободной валютной ликвидности в банковской системе РФ упали до исторического минимума в 85 миллиардов долларов. При этом на руках у населения осталось лишь около 2 миллиардов долларов.