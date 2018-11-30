Переговоры Путина и саудовского принца: цена нефти может вырасти до $70

После того как стоимость барреля нефти упала ниже $60, цены на «черное золото» начали расти. Это произошло на фоне новостей о том, что Россия готова сократить добычу. Решение об этом может быть достигнуто уже во время саммита G20 в Аргентине на встрече президента РФ Владимира Путина и саудовского принца Мухаммеда бин Салмана, а официально утверждено в начале декабря в Вене на саммите ОПЕК+.

Цены на нефть начали расти после долгого падения. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставками в феврале превысила отметку в $60 за баррель утром 30 ноября. При этом в течение дневных торгов 29 ноября цены на нефть уходили ниже $58 за баррель, обновляя минимум с октября 2017 года.

Нефть Brent с начала октября подешевела более чем на 30%.

К нынешнему росту цен на нефть привели действия России.

Накануне агентство Reuters сообщило о том, что Москва ведет переговоры со странами ОПЕК о новом соглашении о сокращении добычи нефти. Ссылаясь на анонимные источники, агентство отметило, что Россия находится в контакте с коллегами из Саудовской Аравии, но сроки и уровень сокращений пока не определены.

27 ноября топ-менеджеры российских нефтяных компаний собрались в Минэнерго на совещании у главы ведомства Александра Новака , на котором обсуждали будущую реализацию сделки ОПЕК+. «Идея, звучавшая на встрече, это то, что сокращать нужно. Ключевой вопрос — как быстро и на сколько», — сказал источник агентства, знакомый с ходом переговоров компаний и министерства.

Очередная встреча министров ОПЕК+, на которой может быть принято судьбоносное решение, намечена на 6-7 декабря в Вене.

До этой информации цена нефти падала на фоне избыточного предложения и снижения спроса, поясняют эксперты.

«Причины, которые привели к избыточному предложению на рынке, в первую очередь были связаны с действиями США, а именно когда Дональд Трамп решил ввести санкции против Ирана и хотел добиться того, чтобы у Ирана никто не закупал нефть. На такие действия страны ОПЕК отреагировали, особенно Саудовская Аравия, и чтобы компенсировать недостачу нефти на глобальном рынке, они начали активную буровую деятельность», — комментирует Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

Однако Дональд Трамп любит сюрпризы. Например, встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита G20 он отменил, практически садясь в самолет в Аргентину. На снижение цен на нефть также повлиял другой сюрприз от американского президента, признают аналитики.

«Трамп решил смягчить санкции по отношению к Ирану и позволил восьми странам продолжить импортировать иранскую нефть. США хотели, чтобы на рынке был переизбыток нефти — и они этого добились», — поясняет Гасанов.

Чтобы вновь поднять стоимость барреля, необходимо принять решение о сокращении добычи и поставок нефти, добавляет он.

С сокращением добычи цены вернутся в диапазон $70 за баррель, полагает Андрей Люшин, заместитель председателя правления Локо Банка.

«Российский бюджет сейчас верстается при 40 долл. /барр, однако для отрасли все же более приемлемыми были бы цены в коридоре 55-65 долл. /барр», — комментирует Екатерина Грушевенко, эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».

Сокращение добычи должно оказать хорошую поддержку ценам на нефть и продемонстрировать рынку, что ОПЕК+ контролирует ситуацию, говорит Кирилл Таченников , старший аналитик BCS Global Markets.

Впрочем, возможно, решение о том, снижать добычу или нет, будет приниматься не на декабрьской встрече в Вене, а даже несколько раньше и на другом конце Земли — в Аргентине на саммите Большой двадцатки.

Там, в частности, президент РФ Владимир Путин, вероятно, обсудит вопросы нефтяного сотрудничества с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом.

Кроме того, на саммите будут присутствовать министры энергетики обеих стран Александр Новак и Халед аль-Фалех, которые, скорее всего, также обсудят дальнейшую судьбу сделки ОПЕК+ и уровни снижения добычи. Традиционно, именно мнение РФ и СА становится решающим для министров ОПЕК+, и если Новак с аль-Фалехом найдут компромисс в этот раз, то нефтяные котировки будет активно расти со следующей недели.