России понадобилось больше мигрантов

Правительство пересмотрит квоту на иностранную рабочую силу на 2019 год в сторону повышения, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова , передает «Интерфакс»

«Утверждаемые показатели по привлечению в экономику иностранных работников позволят удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных сотрудников и обеспечат реализацию масштабных инвестиционных проектов, в частности в энергетике», — сказала Голикова.

В качестве примера проекта, на котором могут быть задействованы мигранты, она привела строительство газопровода «Северный поток-2».

По сравнению с 2018 годом квота на иностранную квалифицированную рабочую силу увеличится на три процента — со 140,4 тысячи до 144,6 тысячи человек. Сейчас на российском рынке спрос на труд мигрантов превышает предложение, отметила вице-премьер.