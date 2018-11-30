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России понадобилось больше мигрантов 

Lenta.ru + ещё 8 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Правительство пересмотрит квоту на иностранную рабочую силу на 2019 год в сторону повышения, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».
«Утверждаемые показатели по привлечению в экономику иностранных работников позволят удовлетворить спрос работодателей на квалифицированных сотрудников и обеспечат реализацию масштабных инвестиционных проектов, в частности в энергетике», — сказала Голикова.
В качестве примера проекта, на котором могут быть задействованы мигранты, она привела строительство газопровода «Северный поток-2».
По сравнению с 2018 годом квота на иностранную квалифицированную рабочую силу увеличится на три процента — со 140,4 тысячи до 144,6 тысячи человек. Сейчас на российском рынке спрос на труд мигрантов превышает предложение, отметила вице-премьер.
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Татьяна Голикова , Интерфакс , Экономика , Компании , Личный счет , Недвижимость
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