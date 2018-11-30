Путин подписал поправки в федеральный бюджет

Президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет РФ на 2018 год, увеличивающие его профицит с 0,5% до 2,1% ВВП, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ увеличивает доходы бюджета на 1 триллион 874,7 миллиарда рублей — до 18 триллионов 947,6 миллиарда рублей, в основном за счет роста нефтегазовых доходов — на 1 триллион 582,2 миллиарда рублей. Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 миллиарда рублей — до 16 триллионов 808,8 миллиарда рублей.

В результате профицит составит 2 триллиона 138,7 миллиарда рублей, или 2,1% ВВП.

Помимо этого, перераспределяются сэкономленные средства в объеме 131,7 миллиарда рублей.