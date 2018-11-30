«Газпрому» угрожают трубы раздора

Отношения «Газпрома» с производителями труб большого диаметра (ТБД) становятся всё более напряжёнными. На совещании у главы Минпромторга Дениса Мантурова представители трубной индустрии высказали претензии к закупочной политике монополии. По их словам, она перестала соответствовать принципам прозрачности и равнодоступности для отечественных поставщиков ТБД.

Урегулированием разногласий между сторонами займётся рабочая группа в составе представителей Минпромторга, ФАС , «Газпрома» и компаний-производителей ТБД. Если консенсус не удастся найти в рамках рабочей группы, вопрос об организации конкурентных процедур при закупках «Газпрома» будет вынесен в повестку ближайшего совещания, посвящённого проблемам чёрной металлургии, под руководством премьера Дмитрия Медведева

Чего добиваются производители

Производители предлагают ввести стандарт закупок ТБД для «Газпрома» и предоставлять им информацию о потребности компании в трубах на 2019−2022 годы «в поквартальной разбивке, предусмотрев её ежегодную актуализацию». Этот стандарт предусматривает запрет для монополии на проведение закупок у единственного поставщика, при этом объём закупок не может превышать 10 тыс. т труб в год. «Газпрому» также предлагается только 15% необходимых ТБД приобретать по краткосрочным договорам, остальные объёмы — по долгосрочным. Ещё одно предложение — объём одного лота закупки труб по долгосрочным договорам не может превышать 160 тыс. т, следует из проекта документа, копия которого есть в распоряжении «РИА Новости»

Проще говоря, отечественных поставщиков ТБД не устраивает то, что «Газпром», руководствуясь внутренними положениями о закупках, с конца 2017 года жёстко пересматривает контрактные и тендерные цены в сторону понижения (на 25−30%).

Рекордная сделка

В середине ноября компания «Газпром комплектация» подписала с «Загорским трубным заводом» (ЗТЗ) прямой контракт стоимостью 41,2 млрд рублей на поставку 500 тыс. т ТБД до конца апреля 2021 года. Трубы пойдут на строительство участка «Ковыкта-Чаянда» экспортного магистрального газопровода в Китай «Сила Сибири». Ранее крупнейшей сделкой корпорации, заключённой в начале ноября, стал договор с « Трубной металлургической компанией » (ТМК) на поставку 255,01 тыс. т ТБД на 21,447 млрд рублей для расширения газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток. ТМК была выбрана без проведения конкурса, как единственный поставщик.

По оценкам экспертов, ситуация во многом обусловлена изменившейся конъюнктурой российского рынка ТБД, на котором в 2018 году закупки «Газпрома» занимают долю в 58%. В 2017-м спрос на трубы большого диаметра (от 530 до 1420 мм) снизился на 25%, а по сравнению с 2015 годом он рухнул более чем вдвое, свидетельствуют данные Фонда развития трубной промышленности (ФРТП). ТБД используются при строительстве магистральных трубопроводов для перекачки газа и нефти. По информации ФРТП, в 2016 году их было продано 2,1 млн т, а в прошлом году — всего 1,6 млн т. «Газпрому» они нужны, прежде всего, чтобы достроить три газопровода — «Сила Сибири», «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Но поскольку трубы для этих проектов уже приобретены, «Газпром» не заинтересован в наращивании закупок и расширении числа поставщиков.

Заместитель директора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева заметила в комментарии News.ru, что в товарных отношениях между нефтегазовыми корпорациями и производителями труб многое зависит от характеристик трубы — для разных проектов используются трубы с различной спецификацией.

«Например, трубы для морских газопроводов могут произвести далеко не все российские заводы, а лишь единичные. Одновременно с этим важен вопрос объёмов: часто тот или иной завод не имеет мощностей, чтобы реализовать заказ в полном объёме в необходимые сроки», — пояснила Кокорева.

По её словам, оба фактора в совокупности приводят к тому, что ряд заказов на трубы от «Газпрома» уходят либо к одному конкретному российскому поставщику, либо делятся между отечественными производителями и зарубежными.

Фактор девальвации рубля

Проблемы и у российской газовой корпорации, и у производителей ТБД начались практически одновременно — после резкой девальвации рубля в 2014 году. Железная руда, коксующийся уголь и трубы, стоимость которых привязана к долларовым ценам на международных биржах, подорожали в рублях. В начале 2015-го стороны договорились пересматривать цены каждый квартал.