Белоруссия оценила потери от налогового маневра России

В течение шести лет Белоруссия из-за налогового маневра в России может потерять около 10 млрд долларов, если не принять компенсационные меры, заявил замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец.

«Если говорить про самый негативный сценарий, когда никакого решения (по компенсации — прим. ВЗГЛЯД) не достигнуто, все разошлись по своим комнатам, то мы начинаем нести определенные убытки», — приводит его слова «Интерфакс».

По его словам, в таком случае Белоруссии будет нецелесообразно ввозить 24 млн тонн нефти, так как для внутреннего рынка республики нужно 6 млн тонн, из которых 1,5 млн страна добывает сама.

«Если ничего не менять, то в течение шести лет при реализации налогового маневра глобальные потери составят порядка 10 млрд долларов, из них 3 млрд долларов — выпадающие доходы бюджета, 6 млрд долларов — от ухудшения экономики двух нефтеперерабатывающих заводов», — сказал Белковец.

Вместе с тем, он выразил уверенность, что события будут развиваться по другому сценарию благодаря принятию определенных компенсационных мер. Негативное влияние на экономику заводов может быть минимизировано за счет уменьшения объемов переработки нефти, сказал он.

В 2019-2024 годах в России будет завершен так называемый налоговый маневр в нефтяной отрасли. Суть новых мер заключается в постепенном повышении ставки НДПИ и обнулении экспортных пошлин. Из-за налогового маневра России белорусским НПЗ по факту придется покупать российскую нефть по мировым ценам.

По условиям подписанных индикативных балансов между Россией и Белоруссией, Минску не будут поставлять темные нефтепродукты в 2019 году.