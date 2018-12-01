В Европе предложили отказаться от строительства «Северного потока — 2»

В рамках переформатирования отношений с Россией Европарламент предлагает отказаться от строительства газопровода «Северный поток — 2», призванного довести российский газ до центра Европы.

ТАСС. Об этом говорится в опубликованном накануне проекте доклада Европарламента по отношениям с Россией, сообщает

В нем, в частности, отмечается, что «Россия и ЕС останутся ключевыми партнерами в обозримом будущем», однако подчеркивается, что «проект газопровода повышает зависимость ЕС от российского газа и угрожает единому энергорынку ЕС».

Против проекта, с тех пор, как он был впервые рассмотрен в 2015 году, последовательно выступает и американская администрация, в том числе из опасений, что он навредит Украине в ее прибыльной позиции промежуточного звена между Россией и Европой.

Многие страны Центральной и Восточной Европы являются противниками проекта, считая, что он усилит энергетическое давление Москвы на Европу, удвоив количество природного газа, поступающего непосредственно из России в Германию.