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Как «Северный поток — 2» скажется на будущем Украины 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 17 16 минут назад
Фото: globallookpress.com
Россия готова дать гарантии того, что Украина останется транзитером газа и после ввода в строй «Северного потока — 2». Так высшее политическое руководство России отвечает на подозрения Европы о дальнейшей судьбе Украины по итогам строительства газопровода. Действительно ли судьба Украины зависит от нового российско-европейского газопровода?
Борьба за Украину между Россией и Германией снова сосредоточилась вокруг газовой темы.
Даже после введения в эксплуатацию в конце следующего года «Северного потока-2» Россия может продолжить поставлять газ в Европу через Украину и готова дать соответствующие гарантии. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Комментарии потребовались в связи с новыми заявлениями Германии. На днях канцлер Меркель как раз и попросила соответствующие гарантии российского газового транзита через Украину. Москва не отказывается их давать. Вопрос только в объеме, и эта тема вообще не является предметом публичных обсуждений — возможно, именно потому, что она имеет в данном случае ключевое значение.
Несколько миллиардов куб.м. газа в год все равно придется отправлять через украинский трубопровод, потому что даже второй трубы «Северного потока» не хватит для полного отказа от услуг незалежной. Другое дело, что объем будет в разы меньшим, чем нынешний. А значит, не только упадут доходы украинского бюджета, но и снизится зависимость европейско-российских отношений от киевской власти.
Главный пропагандистский штамп всех русофобов — как только будет построен «Северный поток-2», Россия нападет на Украину.
Потому что поставки газа в Европу больше не будут зависеть от украинского транзита. Поэтому якобы нужно или вообще заблокировать новый газопровод или добиться гарантий большого транзита через Украину. И сейчас как для Киева, так и для всех тех, кто еще верит в возможность навсегда оторвать Украину от России и провести ее «евроинтеграцию», наступает критически важный момент. Им нужно попытаться выбить из России гарантии не просто сохранения транзита через Украину, но и его достаточно большие объемы.
То есть получается, что Германия хочет и получить российский газ через «Северный поток-2», и продолжить не допустить возвращения Украины в сферу влияния России. Причем оплачивать евроинтеграцию Киева должна Россия — предоставляя Украине доходы от транзита российского газа в Европу. Понимают ли в Берлине, мягко говоря, наглость подобных претензий?
Россия никогда не смирится с попытками оторвать Украину от России. И если Германия действительно серьезно считает Украину своей зоной влияния и потенциальной частью «общеевропейского пространства», то ей придется горько разочароваться в этом. Но на самом деле нахрапистость немцев объясняется не их уверенностью в судьбе Украины, а тем, что им приходится отвечать на давление со стороны как США, так и русофобской части нынешнего Евросоюза.
Украина нужна Западу как инструмент давления на Россию. А если в итоге еще и получится действительно заполучить ее в «вечное пользование», то будет вообще замечательно. Примерно так рассуждает нынешнее немецкое руководство (хотя в германской элите немало и тех, кто предупреждает о возможных катастрофических последствиях претензий на Украину для немецко-российских отношений).
Какова в этой ситуации должна быть стратегия России?
Стоит исходить из того, что незалежная рано или поздно, в той или иной форме вернется к своей естественной роли части русского мира. При этом Россия не собирается рвать отношения с Европой или выдвигать ей ультиматумы по украинскому вопросу. Необходимо сохранять и даже восстанавливать отношения как с Германией, так и с Евросоюзом в целом. В Европе более чем достаточно сил и людей, понимающих всю иллюзорность претензий Запада на Украину.
Европа и так более чем активно воспользовалась распадом СССР и последующей слабостью России. И все попытки продолжать наступление на нашу историческую территорию не просто контрпродуктивны, а чреваты огромными проблемами в ближайшем будущем. Европа ставит на кон не просто свои отношения с Россией — а собственное будущее как таковое. Не надо даже пытаться откусить то, что ты никогда не сможешь переварить. И уж тем более глупо и опасно вырывать этот кусок у соседа.
Россия не собирается ни нападать на Украину, ни воевать с Европой за Украину. Мы просто хотим, чтобы европейцы прекратили мешать естественному ходу событий на территории незалежной. Оставили ее в покое, не пытаясь ни переварить ее, ни выстроить из нее антироссийский редут.
И тогда процесс разложения киевских элит и внутриукраинского брожения сам приведет соседнюю братскую страну в правильное состояние.
Лишать Украину всех доходов от транзита газа Россия не будет. Конечно, падение доходов от прокачки российского газа может ускорить деградацию украинской власти — но, по большому счету, все главное для этого она успешно делает сама.
А вот Германии лучше быстрее осознать опасность своей нынешней украинской политики. И хотя бы представить себе, как потом, после окончания «украинской истории», им придется отвечать на русский вопрос: «может, теперь объясните нам, зачем вы опять претендовали на нашу землю?».
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