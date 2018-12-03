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В России увеличили добычу нефти на 1,4% 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Процент полученного сырья стал больше, а экспорт за рубеж напротив, снизился.
Россия добыла с начала 2018 года 507,37 миллионов тонн нефти. За аналогичный период прошедшего года показатель был меньше на 1,4%. В сутки на российских месторождениях добывается 11,13 миллионов баррелей.
За предпоследний месяц уходящего года процент добычи возрос на 3,9% (до 46,53 миллионов тонн), а экспорт за рубеж напротив, снизился до 218,03 миллионов тонн. Об этом сообщает Bloomberg.
Ранее комитет ОПЕК+ не стал выносить рекомендации по сокращению добычи нефти в 2019 году. По результатам заседания также не было вынесено никакого решения. Продолжается дальнейший мониторинг.
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