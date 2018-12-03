Польша готова отказаться от российского газа

Польская газотранспортная компания GazSystem в сотрудничестве с датскими предпринимателями готовы приступить к строительству газопровода из Норвегии, который впоследствии перекроет потребность Варшавы в газе российского производства, сообщает «Коммерсант». Газопровод BalticPipe к концу 2022 года будет способен проводить около 8 миллиардов кубометров в год.

Главная цель проекта — предоставить Польше закупать норвежский газ. Дания в этом случае выступает как страна-транзитер и будет получать прибыль за прохождение трубопровода по территории государства.

Газопровод планируется ввести в эксплуатацию 1 октября 2022 года, как раз к тому времени, когда у Варшавы истекает срок действия контракта с «ГазПромом»

По словам представителя Vygon Consulting Марии Беловой, поляки намерены закрыть потребность в газе путем будущих поставок сжиженного газа из Катара и США. С остальным объёмом должен справиться BalticPipe. Стоимость проекта не известна и оценивается экспертами в диапазоне от 1,8 до 2,4 млрд долларов.