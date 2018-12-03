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Польша готова отказаться от российского газа 

Рамблер 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Польская газотранспортная компания GazSystem в сотрудничестве с датскими предпринимателями готовы приступить к строительству газопровода из Норвегии, который впоследствии перекроет потребность Варшавы в газе российского производства, сообщает «Коммерсант». Газопровод BalticPipe к концу 2022 года будет способен проводить около 8 миллиардов кубометров в год.
Главная цель проекта — предоставить Польше закупать норвежский газ. Дания в этом случае выступает как страна-транзитер и будет получать прибыль за прохождение трубопровода по территории государства.
Газопровод планируется ввести в эксплуатацию 1 октября 2022 года, как раз к тому времени, когда у Варшавы истекает срок действия контракта с «ГазПромом».
По словам представителя Vygon Consulting Марии Беловой, поляки намерены закрыть потребность в газе путем будущих поставок сжиженного газа из Катара и США. С остальным объёмом должен справиться BalticPipe. Стоимость проекта не известна и оценивается экспертами в диапазоне от 1,8 до 2,4 млрд долларов.
Тем временем, комиссия Евросоюза заявляет, что в целом импорт российского газа в Европу в ближайшие годы будет увеличен, сообщает RT. Как поясняют авторы сообщения, это связано с быстро сокращающейся внутренней добычей газа.
Комментарии
Газпром , ЕС , Экономика
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