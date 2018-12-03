Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.35
$
66.50
75.60
75.70
Прогноз
03.12 – 10.12
$
67.80
77.18
Индексы и котировки Brent
62.33
–0.14 Золото
1231.52
–0.00 РТС
1126.14
+0.43
Динамика валют
EUR / USD
03.12
1.1370
–0.0082
19.11
1.1452
30.11
20.11
08.11

Производители попросили поднять минимальные цены на коньяк 

Прайм + ещё 3 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российские производители коньяка попросили главу правительства Дмитрия Медведева настоять на росте минимальных цен на их продукцию на 30%, пишет РБК со ссылкой на копии обращений в Минфин и аппарат премьер-министра РФ.
Предложение направил Союз производителей коньяка, куда входят Кизлярский коньячный завод, Московский винно-коньячный завод "КиН", ВКЗ "Альянс-1892" и другие крупные игроки.
Предлагается поднять цены сразу на 30% — с нынешних 371 рубля за бутылку объемом 0,5 литра до 493 рублей.
Отмечается, что рост стоимости коньяка уже запланирован министерством финансов РФ (до 388 рублей за бутылку 0,5 литра), однако, пишет издание, он менее значительный и от контрафактной продукции на полках не спасет, считают производители.
Согласно расчетам производителя, при повышении цены бутылки на полке магазина до 493 рублей, ее оптовая цена должна составлять 396 рублей (сейчас это 323 рубля, министерство финансов предлагает повысить до 338 рублей), а у производителя — 335 рублей.
"Нормальный коньяк" с учетом всех наценок по цепочке от производителя до потребителя, меньше 500-550 рублей стоить не может", — цитирует издание гендиректора компании "Русские традиции" Александра Квака.
"После выхода от производителя стоимость коньяка вырастает у дистрибьютора на 30% и примерно на столько же — при попадании в розничную сеть. Таким образом, бутылка коньяка, который продается в рознице по установленной сейчас минимальной цене 371 рублей за 0,5 литра, "уходит" с завода по цене 219 рублей", — пишет РБК. Если учитывать стоимость акциза (это около 120 рублей за 0,5 литра) и упаковки продукции, из чего производится такой коньяк, непонятно, считает Квак. По его мнению, либо при производстве используют не коньячный дистиллят, либо не платят налоги.
"Хорошие коньяки от крупных и известных производителей в эту цену не попадают: их стоимость составляет как минимум 700 рублей", — считает Квак.
Прайм: последние новости
Общий принцип компенсации Белоруссии налогового маневра в РФ еще не согласован СМИ: Власти РФ усилят контроль за маркировкой товаров Путин: Россия вынуждена уходить от доллара, но не резко
Комментарии
Дмитрий Медведев , Минфин , РБК , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Катар покидает ОПЕК57
Путин укрепил нефть68
Новый указ Трампа приведет к войне с Россией676
Европу запугивают «Северным потоком-2»30
Рубль ждут события страшнее санкций282
Видео
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
03:43
Катар покидает ОПЕК
Экономика
12:51
«Газпрому» угрожают трубы раздора
Экономика Компании
03:06
Россияне обманули Сбербанк и поплатились
Личный счет
01:55
Путин пошутил про доллар
Экономика
00:36
Россиянам придется платить за ЖКХ еще больше
Личный счет Статьи
11:35
Россия нашла еще один путь отказа от доллара
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение