Производители попросили поднять минимальные цены на коньяк

Российские производители коньяка попросили главу правительства Дмитрия Медведева настоять на росте минимальных цен на их продукцию на 30%, пишет РБК со ссылкой на копии обращений в Минфин и аппарат премьер-министра РФ.

Предложение направил Союз производителей коньяка, куда входят Кизлярский коньячный завод, Московский винно-коньячный завод "КиН", ВКЗ "Альянс-1892" и другие крупные игроки.

Предлагается поднять цены сразу на 30% — с нынешних 371 рубля за бутылку объемом 0,5 литра до 493 рублей.

Отмечается, что рост стоимости коньяка уже запланирован министерством финансов РФ (до 388 рублей за бутылку 0,5 литра), однако, пишет издание, он менее значительный и от контрафактной продукции на полках не спасет, считают производители.

Согласно расчетам производителя, при повышении цены бутылки на полке магазина до 493 рублей, ее оптовая цена должна составлять 396 рублей (сейчас это 323 рубля, министерство финансов предлагает повысить до 338 рублей), а у производителя — 335 рублей.

"Нормальный коньяк" с учетом всех наценок по цепочке от производителя до потребителя, меньше 500-550 рублей стоить не может", — цитирует издание гендиректора компании "Русские традиции" Александра Квака.

"После выхода от производителя стоимость коньяка вырастает у дистрибьютора на 30% и примерно на столько же — при попадании в розничную сеть. Таким образом, бутылка коньяка, который продается в рознице по установленной сейчас минимальной цене 371 рублей за 0,5 литра, "уходит" с завода по цене 219 рублей", — пишет РБК. Если учитывать стоимость акциза (это около 120 рублей за 0,5 литра) и упаковки продукции, из чего производится такой коньяк, непонятно, считает Квак. По его мнению, либо при производстве используют не коньячный дистиллят, либо не платят налоги.