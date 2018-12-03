Почему Катар покидает ОПЕК? 

Катар объявил о выходе из ОПЕК. Как заявил министр энергетики страны, это произойдет в январе — после почти 60 лет членства в организации.
Решение «техническое»: Катар хочет сосредоточиться на производстве природного газа. Страна не будет выполнять соглашения ОПЕК после выхода, а вот международные договоренности — как любая страна вне этой организации — будет и дальше.
Катар богат не столько нефтью, сколько газом. Но примечательно, что это первая страна Персидского залива, которая покидает картель.
Доля катарской нефти в суммарной добыче ОПЕК в 2017 году составила 1,85%. Цены на нефть на этом фоне утром 3 декабря замедлили рост.
Что будет дальше? Объясняет заместитель генерального директора по инвестициям УК «Универ Капитал» Дмитрий Александров:
Дмитрий Александров, заместитель генерального директора по инвестициям ИК «Универ Капитал»
«Реакции на ценах особой нет. Сейчас более серьезный эффект, конечно, оказывает подписанное торговое перемирие Соединенных Штатов и Китая, плюс впереди встреча ОПЕК, где Катар естественно играет далеко не главную роль. Все слухи, которые были, указывают на то, что в принципе возможно урезание квот на добычу на встрече 6 декабря на 1,3 млн баррелей, и это очень существенно. Этого будет в принципе достаточно для того, чтобы компенсировать рост объемов в Соединенных Штатах и для того, чтобы в принципе цены смогли продолжить восходящее движение, выше района 65-ти, по крайней мере, исходя из текущего состояния рынка. Что касается причины, на мой взгляд, здесь может быть связано с тем, что Катар просто не хочет быть связан какими-то дополнительными обязательствами внутри ОПЕК, поскольку всегда его роль на газовом рынке была более существенна, чем на рынке нефтяном. Плюс он хочет стать ключевым игроком и для европейского региона с точки зрения сбыта, и глобальным игроком, поэтому просто хочет освободить себе руки. Учитывать нужно, конечно, и его отношения политические с Саудовской Аравией. Поэтому все те противоречия, которые были, видимо, могли способствовать именно такому решению».
Пока Brent осталась на отметке около 62 долларов после роста за счет договоренностей России и Саудовской Аравии. Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман пообщались на саммите G20, приветствовав друг друга в дружеской манере, дав пять, с улыбкой.
Комментируя итоги встречи с кронпринцем, Путин заявил, что они договорились продлить период сделки ОПЕК+. Цены на нефть подросли на 5%, хотя прямо перед саммитом показывали рекордное месячное падение с 2008 года, упав почти на 22%.