Почему Катар покидает ОПЕК?

Катар объявил о выходе из ОПЕК . Как заявил министр энергетики страны, это произойдет в январе — после почти 60 лет членства в организации.

Решение «техническое»: Катар хочет сосредоточиться на производстве природного газа. Страна не будет выполнять соглашения ОПЕК после выхода, а вот международные договоренности — как любая страна вне этой организации — будет и дальше.

Катар богат не столько нефтью, сколько газом. Но примечательно, что это первая страна Персидского залива, которая покидает картель.

Доля катарской нефти в суммарной добыче ОПЕК в 2017 году составила 1,85%. Цены на нефть на этом фоне утром 3 декабря замедлили рост.

Что будет дальше? Объясняет заместитель генерального директора по инвестициям УК «Универ Капитал» Дмитрий Александров

Дмитрий Александров, заместитель генерального директора по инвестициям ИК «Универ Капитал»

«Реакции на ценах особой нет. Сейчас более серьезный эффект, конечно, оказывает подписанное торговое перемирие Соединенных Штатов и Китая, плюс впереди встреча ОПЕК, где Катар естественно играет далеко не главную роль. Все слухи, которые были, указывают на то, что в принципе возможно урезание квот на добычу на встрече 6 декабря на 1,3 млн баррелей, и это очень существенно. Этого будет в принципе достаточно для того, чтобы компенсировать рост объемов в Соединенных Штатах и для того, чтобы в принципе цены смогли продолжить восходящее движение, выше района 65-ти, по крайней мере, исходя из текущего состояния рынка. Что касается причины, на мой взгляд, здесь может быть связано с тем, что Катар просто не хочет быть связан какими-то дополнительными обязательствами внутри ОПЕК, поскольку всегда его роль на газовом рынке была более существенна, чем на рынке нефтяном. Плюс он хочет стать ключевым игроком и для европейского региона с точки зрения сбыта, и глобальным игроком, поэтому просто хочет освободить себе руки. Учитывать нужно, конечно, и его отношения политические с Саудовской Аравией. Поэтому все те противоречия, которые были, видимо, могли способствовать именно такому решению».

Пока Brent осталась на отметке около 62 долларов после роста за счет договоренностей России и Саудовской Аравии. Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман пообщались на саммите G20, приветствовав друг друга в дружеской манере, дав пять, с улыбкой.

Комментируя итоги встречи с кронпринцем, Путин заявил, что они договорились продлить период сделки ОПЕК+. Цены на нефть подросли на 5%, хотя прямо перед саммитом показывали рекордное месячное падение с 2008 года, упав почти на 22%.