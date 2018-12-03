Крупнейшие банки запасаются рублями впрок

Несмотря на то что в октябре приток рублевых средств населения в банки возобновился (об этом в среду сообщил ЦБ в обзоре ликвидности банковского сектора), крупные розничные банки продолжают повышать ставки вкладов, запасаясь впрок рублевой ликвидностью.

Кто увеличил ставки

На уходящей неделе к гонке ставок вновь подключились три банка из топ-10, по данным которых ЦБ рассчитывает среднюю максимальную ставку рублевых вкладов (показатель достиг 7,32% к 20 ноября).

Банк ВТБ с 19 ноября повысил ставки всех базовых рублевых вкладов на 0,45-0,55 п. п., максимально до 6,5-6,7% в зависимости от категории клиента, а с 23 ноября предложил действующим вкладчикам дополнительно открывать вклады на полгода со ставкой на 0,8-1,2 п. п. выше, чем остальным: 7,5% годовых.

Газпромбанк повысил доходность вклада «Проценты выше» с 6,17 до 7% годовых, обновив, таким образом, максимальную ставку его розничных вкладов для обычных клиентов.

В Райффайзенбанке с 21 ноября появился вклад «Прибыльный сезон» со ставками до 6,5%, что на 1,5 п. п. больше прежнего максимума в банке.

В настоящее время на банковском рынке наметился очередной всплеск повышения ставок по вкладам, констатирует директор по развитию розничного бизнеса Почта-банка Григорий Бабаджанян

Доходность рублевых вложений, с учетом капитализации процентов, в ряде банков уже достигла, а в некоторых и превысила 8% годовых, в частности в ВТБ, Альфа-банке, МКБ, МИнБ, СМП-банке. Подробнее смотрите таблицу в конце текста.

Почему растут ставки

Одной из причин роста доходности вкладов остается ожидание повышения ключевой ставки на декабрьском заседании ЦБ, признаются банкиры. Оно запланировано на 14 декабря. Регулятор повышает ставку превентивно, чтобы сдержать инфляцию. А она может ускориться — в частности, в связи с увеличением с 1 января НДС.

ЦБ повысит ключевую ставку на 0,25 п. п. в декабре этого года и марте следующего — всего до 8%, считает главный экономист «Ренессанс капитала» Олег Кузьмин . Главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров также ожидает повышения ключевой ставки в декабре, в феврале и марте.

К циклу снижения ставок ЦБ может вернуться в конце 2019 г., дала понять председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в среду, выступая в Госдуме

«Поскольку есть вероятность нового подъема ключевой ставки в декабре, банки могут формировать задел ликвидности, постепенно повышая ставки уже сейчас», — объясняет текущий рост ставок вкладов зампред правления Локо-банка Андрей Люшин.

По словам Бабаджаняна, помимо макроэкономических факторов и ожидаемого повышения ставки ЦБ в декабре сейчас существенное влияние на рост ставок оказывает и сезонный фактор.

«В конце года традиционно растет потребительская активность населения и спрос на кредиты. Поэтому банки стремятся привлечь свободные средства граждан — полученные премии, другие дополнительные выплаты или просто накопления за год. Цель предновогодних акций — привлечь в банк новых вкладчиков и нарастить портфель депозитов», — объясняет он.

Роста интереса клиентов к размещению средств в предновогодний период, в том числе в связи с выплатами годовых бонусов, ожидает и директор по сегментам розничного бизнеса Альфа-банка Алексей Ермаков . Его банк в середине ноября предложил клиентам сезонный вклад с доходностью до 8,18% годовых.

Что ждет вкладчиков

Сворачивать рост ставок, судя по всему, крупные банки пока не намерены. Уже на следующей неделе Почта-банк в очередной раз повысит доходность вкладов: с 27 ноября ставки поднимутся на 0,15-0,3 п. п. и достигнут 7,8% годовых, сообщила «Ведомостям» его пресс-служба. О планах повторно повысить доходность рублевых вкладов в ближайшее время «Ведомостям» также рассказали представители еще двух банков из топ-30.

По мнению экспертов, крупные банки продолжат повышать ставки вкладов как минимум до Нового года.

Реальность продолжения роста ставок вкладов и кредитов в ближайшее время подтвердил и ЦБ. На днях в одном из обзоров рынка регулятор прямо указал, что после оттока вкладов в августе-сентябре «сохраняется потенциал дальнейшего роста банковских ставок». Представитель ЦБ в пятницу подтвердил «Ведомостям» актуальность этого утверждения и на текущий момент.

В то же время дорогое фондирование неинтересно банкам, а власти в свою очередь не слишком заинтересованы в дорогом кредитовании населения, замечает гендиректор Frank RG Юрий Грибанов . Поэтому на горизонте 3-4 месяцев он не ждет существенного роста ставок.