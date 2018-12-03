ОПЕК разваливается: нефтяной рынок под угрозой

Катар решил выйти из ОПЕК . Об этом стало известно за несколько дней до саммита организации в Вене. Это решение прямо сейчас незначительно повлияет на цены на нефть, поскольку на страну приходится небольшой объем добычи, говорят эксперты. Но другие страны могут последовать примеру Катара, что может еще больше повысить волатильность на глобальном рынке.

Как стало известно в понедельник, 3 декабря, власти Катара приняли решение покинуть Организацию стран экспортеров нефти (ОПЕК). Об этом сообщает Bloomberg.

Уточняется, что об этом решении проинформировал госминистр по делам энергетики страны Саад бен Шрида аль-Кааби.

«Катар решил выйти из ОПЕК с 1 января 2019 года», — сказал аль-Кааби.

Страна производит примерно 610 тысяч баррелей нефти в сутки, что составляет около 2% от всей добычи ОПЕК. Это 11-е место в картеле.

Само решение министр назвал «техническим». По его словам, Доха намерена сосредоточиться на добыче газа и производстве сжиженного природного газа.

ОПЕК — международная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. В ее состав входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, ОАЭ, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.

Решение выйти из ОПЕК было принято Катаром, поскольку страна претендует на большую экспансию на глобальном рынке углеводородов, а желание усилить собственные позиции совершено не совместимо с обязательством сокращения добычи в рамках организации, констатирует Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Вполне логичным для Катара называет это решение и Алексей Антонов , аналитик «Алор Брокер». Оно продиктовано сменой внутренних приоритетов энергетической отрасли страны, из-за растущего потенциала рынка сжиженного природного газа (СПГ).

Учитывая, что Катар на международной арене имеет ведущие позиции по производству природного газа и является крупнейшем экспортером, то решение по концентрации усилий именно в этом направлении были предсказуемым, соглашается и Гайдар Гасанов, эксперт «Международного финансового центра».

Объемы катарской добычи невелики, чтобы повлиять на рынок нефти, говорит Александр Разуваев , директор аналитического департамента Альпари. В частности, по словам эксперта, это доказывает реакция котировок «черного золота» на новости. После выхода катарской новости котировки нефти слабо пошли вниз, однако Brent осталась выше $62 после роста за счет договоренностей России и Саудовской Аравии о сокращении добычи, отмечает он.

«Катар добывает не так много нефти среди стран, а, значит, и не имеет значительного влияния на нефтяной рынок. Даже если Катар начнет наращивать добычу, то это будет не столь существенно для рынка — объем сокращения для Катара составлял 30 тыс. барр. /сут., в октябре он составил почти 40 тыс. барр. /сут., что указывает на определенные трудности и барьеры для увеличения добычи», — комментирует Екатерина Грушевенко, эксперт Центра энергетики Московской школы управления «Сколково».

«В целом для рынка сейчас важнее, какое решение примут Саудовская Аравия и Россия на встрече в Вене. Переговоры в формате ОПЕК+ пройдут в столице Австрии 6-7 декабря. На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что Москва ведет переговоры со странами ОПЕК о новом соглашении о сокращении добычи нефти. Ссылаясь на анонимные источники, агентство отметило, что Россия находится в контакте с коллегами из Саудовской Аравии, но сроки и уровень сокращений пока не определены. Необходимость принятия такого решения эксперты поясняли желанием стабилизировать цены на нефть. После того, как президент США Дональд Трамп решил смягчить санкции по отношению к Ирану и позволил восьми странам продолжить импортировать иранскую нефть, на рынке возник переизбыток нефти. На момент сдачи заметки на 11.20 мск фьючерс на нефть марки Brent c поставкой в январе 2019 года достиг $62.38 (+4, 9%). Бурный рост цен на нефть сегодня (почти что 5%) — это реакция на достижение торговых договорённостей между США и Китаем, что улучшает перспективы роста мировой экономики», — говорит в свою очередь Кирилл Тремасов , директор аналитического департамента «Локо-Банка»

Однако, по мнению Екатерины Грушевенко, несмотря на то, что Катар вряд ли сможет серьезно увеличить добычу нефти, в ближайшие дни выход страны из ОПЕК не самая лучшая новость для рынка нефти, поскольку такое решение накануне встречи участников коалиции может указывать на рассогласованность среди них.

После заключения сделки ОПЕК+ в декабре 2016 г., в которой помимо стран ОПЕК участвует ряд других нефтедобывающих держав, небольшие участники организации ушли в тень по сравнению с крупными игроками, такими как Саудовская Аравия и Россия, говорит Игорь Галактионов, аналитик « БКС брокер ».

Выход Катара из организации говорит о том, что для мелких участников картеля участие в организации «перестает быть интересным», отмечает эксперт. Примеру Катара могут последовать и другие страны, что ставит под угрозу эффективность механизма регулирования рынка, который сейчас представляет из себя ОПЕК+.

О том, что существующий порядок на мировом рынке нефти ждет серьезный передел, открыто стараются не обсуждать, но в рядах членов картеля уже давно наметился раскол.

Так, один из ключевых участников ОПЕК — Саудовская Аравия — всерьез рассматривает перспективы существования вне этого формата. Финансируемый из казны королевства Центр нефтяных исследований имени короля Абдаллы (KAPSARC, крупный экспертно-аналитический центр) проводит исследование на тему: как возможный распад ОПЕК повлияет на страну и нефтяной рынок в целом.

По мнению авторов исследования, причиной для роспуска ОПЕК может стать достижение пикового спроса на нефть и его последующее снижение.

Издание The Wall Street Journal, которое со ссылкой на источники и сообщило первым о таком исследовании, отмечало, что Эр-Рияд действительно сомневается в целесообразности существования картеля на фоне выявившихся в последние годы возможностей договариваться с Россией.