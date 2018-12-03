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Канада пришла на помощь России 

Lenta.ru 2 часа назад
Рост цен на нефть впервые после нескольких недель падения связан не только с решением России и Саудовской Аравии продлить соглашение ОПЕК+, но и с действиями Канады, которая существенно сократила добычу, пишет Bloomberg.
По данным агентства, власти канадской провинции Альберта, основного нефтеносного региона страны, приняли решение урезать добычу на 325 тысяч баррелей в день. Во многом именно благодаря этому цены на нефть в начале декабря выросли после месячного падения.
ОПЕК разваливается: нефтяной рынок под угрозой
Утром 3 декабря баррель марки Brent на британской бирже ICE торговался по 62,5 доллара за баррель, что на пять процентов выше цены закрытия предыдущей сессии. На момент публикации цены февральского фьючерса равнялась 61,73 доллара.
1 декабря президент России Владимир Путин объявил, что договорился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом о продлении соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. В соглашении участвуют все члены ОПЕК (Организации стран-экспортеров нефти) и 11 не входящих в нее государств. Канады среди них нет.
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Владимир Путин , ОПЕК , Bloomberg , Экономика , Видео
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