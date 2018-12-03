Канада пришла на помощь России

Рост цен на нефть впервые после нескольких недель падения связан не только с решением России и Саудовской Аравии продлить соглашение ОПЕК+, но и с действиями Канады, которая существенно сократила добычу, пишет Bloomberg

По данным агентства, власти канадской провинции Альберта, основного нефтеносного региона страны, приняли решение урезать добычу на 325 тысяч баррелей в день. Во многом именно благодаря этому цены на нефть в начале декабря выросли после месячного падения.

Утром 3 декабря баррель марки Brent на британской бирже ICE торговался по 62,5 доллара за баррель, что на пять процентов выше цены закрытия предыдущей сессии. На момент публикации цены февральского фьючерса равнялась 61,73 доллара.