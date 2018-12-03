«Слишком радикально»: в Германии задумались о «Северном потоке-2»

Генеральный секретарь германской партии ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую пророчат в приемники Ангелы Меркель, заявила о том, что отказ от политической поддержки «Северного потока-2» был бы слишком радикальной мерой. При этом она не исключила, что ЕС может снизить объемы прокачки газа по этой трубе. Сам газопровод продолжают критиковать Киев и Варшава. Глава МИД Польши даже предложил оказать давление на страны, которые поддерживают реализацию этого проекта. Генеральный секретарь германской партии «Христианско-демократический союз» (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую в Германии считают вероятной преемницей Ангелы Меркель на посту канцлера, высказала свою позицию по проекту «Северный поток-2».

По мнению Крамп-Карренбауэр, Европе следует вернуться к диалогу по поводу поставок газа из России.

Отказываться от политической поддержки проекта «Северный поток-2», по ее словам, было бы «слишком радикальным шагом» — даже во времена холодной войны ФРГ продолжала получать российский газ. Однако есть смысл рассмотреть вопрос о снижении объемов газа, который будет прокачиваться по газопроводу.

Возможно, стоит ввести квоты на поставку российского газа, добавила политик в интервью ARD.

В то же время она предложила запретить российским судам, следующим из Азовского моря, заходить в порты западных стран из-за инцидента в Керченском проливе.

«Мы должны признать, что были недостаточно жесткими, иначе Путин не пошел бы на такой шаг», — добавила она, говоря о задержании украинских моряков.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр — одна из кандидатов пост председателя ХДС, от которого ранее отказалась Ангела Меркель . Другим фаворитом во внутрипартийной борьбе называют Фридриха Мерца. Он в отношении России и газотранспортного проекта высказывался более радикально.

«Чем больше обостряется конфликт, тем чаще возникает вопрос, а действительно ли правильно то, что мы строим этот трубопровод?» — заявил он 30 ноября на региональной конференции ХДС в Берлине.

По словам Мерца, Москва должна знать, что Берлин «как минимум задумается над этим», если Россия продолжит свою политику.

О том, что инцидент в Керченском проливе, где из-за незаконного пересечения территориальных вод РФ были задержаны украинские корабли, не отразится на газотранспортных проектах РФ и сотрудничестве России с Европой в энергетической сфере эксперты говорили и ранее. Позицию страны — оставаться на стороне проекта — на минувшей неделе подтвердила и сама Ангела Меркель. При этом канцлеру пришлось снова уговаривать Киев, что транзит через Украину сохранится.

«Вы можете рассчитывать на то, что мы, несмотря на различие в оценках на «Северный поток — 2», целиком и полностью выступаем за Украину как страну газового транзита», — заверила она премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на Украинско-немецком бизнес-форуме 29 ноября.

Позицию канцлера поддержал и министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер. По его словам, тему «Северного потока — 2» и кризиса на Украине нужно отделять друг от друга. «Это два разных вопроса и разные области», — подчеркнул Альтмайер.

Один из ярых критиков «Северного потока-2» — Польша — также не осталась в стороне.

1 декабря глава МИД Польши Яцек Чапутович призвал оказать давление на страны, которые поддерживают строительство этого газопровода.

Этим странам нужно доказать, что «их позиция является необоснованной и опасной», уверен дипломат.

Ранее евродепутат Сандра Калниете внесла в Европарламент предложение отказаться от партнерства с Россией и остановить строительство газопровода. Официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайберт заявил, что Берлин не намерен менять свою позицию по «Северному потоку-2».

«Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год по дну Балтийского моря от России до побережья Германии. Помимо них, проект заденет территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании. Все эти страны, за исключением последней, уже дали свое положительное заключение на строительство газопровода. Все ждут только решения Копенгагена, от которого зависит маршрут новой газовой артерии.

Впрочем, Киев не собирается мириться с таким положением вещей. По подсчетам украинских властей, из-за новых газотранспортных проектов РФ — «Северного потока-2» и «Турецкого потока» — страна может лишиться большей части прокачиваемых сейчас объемов транзитного газа, а значит, и дополнительных доходов в бюджет. Речь идет о $3-4 млрд в год.

Воинственную риторику против «Северного потока-2» на этой неделе продолжил Владимир Гройсман.

В интервью германскому изданию Die Welt, часть которого опубликована на сайте правительства Украины , премьер заявил, что «Северный поток–2 — это форма замаскированной войны против Европы».

«Мы знаем, как это — быть зависимым от России в энергетическо-политическом плане. По собственному опыту нам известно, как это опасно. Поэтому сейчас мы рассматриваем этот проект, как геополитическое оружие России», — подчеркнул Гройсман.

По его словам, для энергетической безопасности ЕС большое значение имеет сохранение Украиной статуса главного транзитера российского газа.

«Мы предложили партнерам на Западе вместе управлять нашей газотранспортной системой», — добавил он, напомнив, что ее пропускная способность ее составляет 140 млрд кубических метров в год, а в поземные хранилища Украины можно закачать запасы на несколько лет. «Это большой потенциал», — резюмировал он.

Верховная Рада еще в августе 2014 года приняла закон, в соответствии с которым допускается привлечение иностранного партнера в капитал системного оператора ГТС на условиях приобретения доли до 49%. «Нафтогаз Украины» оценивает ГТС в $14 млрд Однако, по словам главы компании Андрея Коболева, желающих купить долю в украинской ГТС в соответствии с такой оценкой пока нет.

«Возможно, оно появится позднее, но пока ни у кого такого желания нет», — добавил он.