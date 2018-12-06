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Россия отреагировала на заявление Трампа про ОПЕК 

Lenta.ru + ещё 13 1 час назад
Фото: РИА Новости
Страны-участницы соглашения ОПЕК+ при принятии решения о возможном сокращении добычи нефти не ориентируются на твиты президента США Дональда Трампа, передает РБК со ссылкой на главу Минэнерго Александра Новака.
Так он прокомментировал пост Трампа о том, что мир не нуждается в росте цен на нефть, а потому ОПЕК не следует сокращать добычу.
«Мы в своих рассуждениях опираемся не на твиты, а на реальную оценку рынка, на объективные показатели отрасли», — заявил министр.
По его словам, даже если ОПЕК+ примет решение о снижении объемов добычи нефти, России это не удастся быстро сделать из-за холодной зимы.
«Это наши геологические и климатические условия, особенности нашей нефтедобычи», — объяснил Новак.
5 ноября сообщалось, что ОПЕК добивается от России снижения добычи нефти минимум на 300 тысяч баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.
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