Россия отреагировала на заявление Трампа про ОПЕК

Так он прокомментировал пост Трампа о том, что мир не нуждается в росте цен на нефть, а потому ОПЕК не следует сокращать добычу.

«Мы в своих рассуждениях опираемся не на твиты, а на реальную оценку рынка, на объективные показатели отрасли», — заявил министр.

По его словам, даже если ОПЕК+ примет решение о снижении объемов добычи нефти, России это не удастся быстро сделать из-за холодной зимы.

«Это наши геологические и климатические условия, особенности нашей нефтедобычи», — объяснил Новак.

5 ноября сообщалось, что ОПЕК добивается от России снижения добычи нефти минимум на 300 тысяч баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+.