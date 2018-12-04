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Счетная плата признала конфискацию имущества убыточной для государства 

Ведомости + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Институт конфискации имущества оказался убыточным для государства. Об этом пишет РБК со ссылкой на заключение Счетной палаты по итогам проверки эффективности реализации конфиската.
Аудиторы выяснили, что расходы на хранение конфиската превышают доходы от его реализации.
«В 2017 г. расходы за хранение составили 222 млн руб., а доходы от реализации — 180 млн руб., за первое полугодие 2018 г. — 62 млн и 64 млн руб. соответственно», — приводит издание выводы экспертов.
Эффективно распоряжаться конфискованным имуществом у государства также не получается, поскольку основные документы в этой сфере потеряли актуальность. Аудитор Максим Рохмистров отмечает, что «правовая неопределенность существует на всех стадиях работы с имуществом: прием — учет — экспертиза — оценка — реализация — переработка — уничтожение».
Сомнения у аудиторов вызывает достоверность в оценках конфиската. В пример приводится стоимость шести наручных часов известных брендов, конфискованных в Новосибирске. Первоначально их оценили в 136 000 руб., повторно — в 1,3 млн руб.
Ответственность за реализацию конфиската лежит на Росимуществе. В пресс-службе ведомства пояснили, что в течение нескольких лет (до 2017 г.) конфискат можно было направлять только на утилизацию или уничтожение из-за отсутствия порядка его реализации. Но и эти понятия нормативно не определены, в процессе не ведется фото— и видеофиксация. В результате конфискованное имущество может начать использоваться вновь. В Росимуществе отмечают, что сейчас ведется работа над тем, чтобы переложить затраты на уничтожение конфиската на бывших владельцев.
Хищения могут происходить на всех стадиях работы с конфискатом. Аудиторы отмечают факты демпинга на торгах по закупкам услуг по его хранению, реализации и уничтожению. Контракты могут заключаться по символической цене в 1 руб. Возможна и доплата за контракт со стороны исполнителей, после чего имущество может быть похищено.
Сейчас на продажу направляется менее 1% конфискованного имущества. При этом аудиторы отмечают, что предпродажная подготовка проводится «необоснованно» долго — до восьми месяцев, а торги в электронной форме проходят не во всех регионах.
Отчет Счетной палаты направлен в ФСБ и Генпрокуратуру, а также в Госдуму и Совет Федерации.
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Комментарии1
Максим Рохмистров , Росимущество , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Госдума , Счетная палата , Совет Федерации , РБК , Экономика , Общество , Политика
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