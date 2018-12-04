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Кабмин РФ пересмотрит цены на жизненно важные лекарства 

Прайм 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российское правительство приняло новую методику, по которой в стране будет проводиться ценообразование на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП). Как пишет РБК, благодаря нововведению в РФ могут снизиться цены на лекарства из этого списка.
Снижение стоимости части зарубежных лекарств из списка ЖНВЛП может произойти после после перерегистрации, которая начнется в следующем 2019 году. Тем не менее, уточняет издание, производители смогут компенсировать свои затраты за счет цен на другие препараты.
Формирование цен на препараты ЖНВЛП по новой методике пройдет в 2019-2020 годах. Это следует из предложенных кабмином поправок в федеральный закон "Об обращении лекарственных средств". Перерегистрацией будут заниматься Минздрав и ФАС.
Различия в новой и старой версиях методик содержат, в том числе, список государств, с которыми необходимо сравнивать цены производителей при регистрации медикаментов в России.
Помимо этого, с 2009 года, когда была создана первая методика, цены на лекарства в мире снизились, рассказала изданию специализирующаяся на фармацевтической тематике юрист Нина Белозерцева.
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Нина Белозерцева , Минздрав РФ , Правительство РФ , ФАС , РБК , Экономика
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