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Песков: транзит газа через Украину может продолжиться после ввода «Северного потока — 2» 

ТАСС + ещё 11 1 час назад
Фото: ТАСС
Россия может продолжить поставлять газ в Европу через Украину и после запуска газопровода "Северный поток — 2". Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, может ли РФ дать гарантии такого транзита.
"Этот транзит [российского газа через Украину] может быть продолжен [после запуска "Северного потока — 2"]", — сказал представитель Кремля.
Он напомнил, что об этом ранее неоднократно говорил и президент России Владимир Путин.
"Он говорил о том, что речи о прекращении транзита через Украину с вводом в эксплуатацию "Северного потока — 2" не идет, — отметил Песков. — Этот транзит будет и дальше возможен, но опять же все зависит от украинской стороны".
На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила важность того, чтобы Украина сохранила роль транзитера газа после ввода в строй "Северного потока — 2". Журналисты обратили внимание, что Меркель говорила о гарантиях, а в Кремле заявляют о возможности сохранения транзита. В ответ на это Песков заметил, что не может рассуждать в модальности слов канцлера ФРГ, поскольку является пресс-секретарем президента России. "У нас модальность одна — это позиция Путина", — пояснил он.
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.
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Комментарии
Дмитрий Песков , Ангела Меркель , Владимир Путин , Экономика
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