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Банк России отозвал лицензии у трех банков 

Банки Сегодня + ещё 32 1 час назад
Фото: РИА Новости
Московский АО КБ «Златкомбанк» лишился лицензии из-за систематического занижения величины принимаемых кредитных рисков, а также из-за нарушений других нормативно-правовых актов — в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, проведения сомнительных операций, которые имели признаки вывода денег за рубеж и обналичивание.
Только за последние 12 месяцев регулятор применял в отношении кредитной организации меры надзорного воздействия 4 раза — два раза ограничивал и один раз запретил привлекать средства населения. В банк была введена временная администрация.
«Златкомбанк» вел деятельность преимущественно в Москве и Нижнем Новгороде, основными операциями были расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, прием вкладов населения и кредитование. Большую часть средств банка формировали вклады. По состоянию на ноябрь 2018 года банк занимал 407 место в банковской системе России по величине активов, за 10 месяцев получил убыток более 66 миллионов рублей. Банк был участником системы страхования вкладов, поэтому вкладчики получат свои средства через АСВ (но не более, чем 1,4 миллиона рублей каждый).
Еще у 2 кредитных организаций была аннулирована лицензия в соответствии с решением их руководства. Были отозваны лицензии у московского КБ «Экономикс-Банк» (ООО) и краснодарского АО «Си Ди Би БАНК». Обе кредитные организации располагают достаточными средствами для выплаты по обязательством перед клиентами. Кроме того, организации являются участниками системы страхования вкладов, что гарантирует выплату вкладов клиентам банков.
По размеру активов «Экономикс-Банк» занимал 421 место, а «Си Ди Би Банк» — 467 место в банковской системе России. Оба банка в последний год работали с убытками.
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