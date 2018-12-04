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ЦБ отказался подстраховываться на случай обвала рубля 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Банк России не будет заставлять участников валютных торгов сообщать о намерении закупить большой объем иностранной валюты. Об этом регулятор заявил «Российской газете».
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что ЦБ обсуждает с крупнейшими игроками валютного рынка создание «канала коммуникации», по которому будет поступать информация о крупных клиентских поручениях на закупку валюты, способных существенно повлиять на курс рубля.
Идея возникла, когда представители Банка России на встрече с участниками рынка обсуждали случай с трейдером HSBC, Марком Джонсон. Он получил к двум года тюрьмы за создание и использование схемы, в которой трейдер выполнял серию сделок на валютном рынке в преддверии клиентского поручения, чтобы получить прибыль. Это манипулирование ценой получило название front-running.
В протоколе заседания было указано, что участники отметили «необходимость установить коммуникацию с Банком России для своевременного информирования регулятора о крупных клиентских поручениях, исполнение которых в складывающихся на рынке условиях может существенно повлиять на цену».
Как позднее уточнили в пресс-службе Банка России, это было обсуждения в рамках конкретного кейса и речь не шла «о подобном предложении для нашего рынка».
В конце ноября ЦБ обратил внимание, что клиенты российских банков чаще стали покупать большие объемы иностранной валюты в нелегальных целях: для снабжения подпольных обменников или отмывания денег. В своем письме регулятор предупредил банки об опасности подобных сделок и пригрозил мерами вплоть до отзыва лицензий.
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Комментарии1
Центральный банк России , "Российская газета" , Reuters , Экономика
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