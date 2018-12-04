Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.26
$
66.59
75.56
75.89
Прогноз
10.12 – 17.12
$
67.88
77.21
Индексы и котировки Brent
63.07
+0.32 Золото
1239.28
–0.10 РТС
1158.28
+0.08
Динамика валют
EUR / USD
04.12
1.1413
–0.0039
19.11
1.1452
02.12
21.11
09.11

Лукашенко определил драйверы белорусской экономики 

Российская Газета 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Около полутора миллиардов долларов экспортной прибыли в текущем году может принести Беларуси IT-сектор национальной индустрии. Эти цифры озвучил Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия 24", назвав IT-технологии в совокупности с одновременной модернизацией крупных предприятий центральными "драйверами белорусской экономики".
Президент напомнил, что эти ускорители прогресса появились в стране не вчера, "когда модно стало говорить о цифровизации". По его словам, эта сфера в Беларуси развивалась постепенно. В ней экспертное сообщество увидело большие перспективы еще более десяти лет назад, поэтому и был создан Парк высоких технологий.
"В основе технологий лежал человеческий капитал, который уходит корнями в наши общие времена. У нас и образование было солидное: радиотехника, математика, — уточнил глава государства. — Мы это сохранили, и оттуда мы вырастаем".
Он не скрывает, что Минск не только сам сосредоточился на этом направлении, но и помогает развивать его другим странам: Казахстану, Узбекистану, другим азиатским республикам.
Правда, Лукашенко считает, что цифровизация должна проникать не только в реальный сектор экономики, но и в образование, здравоохранение, иные сферы.
"Надо понимать, что особо не рванешь, когда нет базы, особенно в образовании", — подчеркнул президент.
Еще одним из важнейших направлений для развития экономики он назвал модернизацию предприятий старой школы, в том числе таких, как МАЗ, БелАЗ, МТЗ. "Для нас драйвер — это не взять и сломать якобы неэффективное и что-то создавать с нуля. На новое много денег надо, специалисты нужны. А мы это, сохранив, реанимировали и вкладывали средства в новые школы. И получили колоссальный эффект".
Российская Газета: последние новости
Песков назвал условие сохранения транзита газа через Украину Путин: У нас нет цели уходить от доллара, это он уходит от нас СМИ узнали о готовности России сократить добычу нефти
Комментарии
Александр Лукашенко , Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам усложнят покупку-продажу валюты453
Песков назвал причину бедности россиян1856
Как у россиян будут изымать недвижимость284
Россияне получат две пенсии в декабре21
В Кремле рассказали о транзите газа через Украину2
Видео
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
02:18
Доллару предрекли крах
Рынки Статьи
01:00
Песков назвал причину бедности россиян
Экономика
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:13
Россиян предупредили об изменениях вкуса пива
Экономика
05:02
Как у россиян будут изымать недвижимость
Недвижимость
00:45
Канада пришла на помощь России
Экономика
01:53
Набиуллина рассказала о последствиях нефти по $35
Экономика
00:43
Катар покидает ОПЕК
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение