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Всемирный банк оценил реалистичность майского указа Путина 

Газета.Ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Всемирный банк посчитал, что цель майского указа президента России Владимира Путина по двукратному снижению бедности россиян к 2024 году "вполне достижима". Доклад Всемирного банка по экономике России имеется в распоряжении "Газеты.Ru".
Составители доклада посчитали, что данное распоряжение может быть выполнено при низких темпах роста экономики. Однако, отмечается в докладе, для этого необходимо изменение системы социальной поддержки.
"Согласно нашим оценкам, среднегодовые темпы экономического роста в размере 1,5% обеспечат снижение уровня бедности к 2024 году с 13,2% только до 10,7%", — говорится в докладе.
При этом в докладе подчеркивается, что даже невысокий рост экономики может быть нивелирован дополнительным перераспределением средств на социальную помощь и трансфертами. В институте развития добавили, что в данный момент только 20% бюджетных средств социальной поддержки доходят до тех, кто действительно нуждается в помощи.
Ранее Путин потребовал конкретных результатов майских указов.
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