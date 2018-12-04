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Российские банки побоялись работать в Крыму 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что правительство не может заставить российские банки начать работу в Крыму из-за страха западных санкций. Об этом сообщает ТАСС.
«Правительство не может заставить банки идти в регионы, которые подвержены санкциям, абсолютно несправедливым санкциям», — признался Сергей Лавров.
Выступая на сессии Международного форума добровольцев, он выразил надежду, что крымчане и севастопольцы в конечном итоге получат комфортную жизнь, без ограничений, которые введены западными странами.
В настоящий момент ни один крупный российский банк не работает в Крыму. Для российских финансовых компаний выход в Крым — прямой риск оказаться под западными санкциями, а значит, лишиться доступа к мировым рынкам капитала и инвестиций. Фактически выход в Крым убьет любой крупный банк.
Крымская банковская система насчитывает всего семь банков. Наиболее крупные из них — Генбанк и РНКБ. Из-за санкций российские власти не могут развивать банковское дело на полуострове, вследствие чего приходится переводить деньги в Крым «серыми» способами.
Также в Крыму не работают карточки международных платежных систем Visa и MasterCard.
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