Российские банки побоялись работать в Крыму

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал, что правительство не может заставить российские банки начать работу в Крыму из-за страха западных санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Правительство не может заставить банки идти в регионы, которые подвержены санкциям, абсолютно несправедливым санкциям», — признался Сергей Лавров.

Выступая на сессии Международного форума добровольцев, он выразил надежду, что крымчане и севастопольцы в конечном итоге получат комфортную жизнь, без ограничений, которые введены западными странами.

В настоящий момент ни один крупный российский банк не работает в Крыму. Для российских финансовых компаний выход в Крым — прямой риск оказаться под западными санкциями, а значит, лишиться доступа к мировым рынкам капитала и инвестиций. Фактически выход в Крым убьет любой крупный банк.

Крымская банковская система насчитывает всего семь банков. Наиболее крупные из них — Генбанк РНКБ . Из-за санкций российские власти не могут развивать банковское дело на полуострове, вследствие чего приходится переводить деньги в Крым «серыми» способами.