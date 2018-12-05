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На Украине рассказали, чем уход российского бизнеса обернется для страны 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Уход российского бизнеса из Украины грозит гражданам страны потерей рабочих мест, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман в эфире телеканала "112 Украина".
Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил письмо Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову с предложением ввести "к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональные, специальные экономические и другие ограничительные меры". В частности, он призвал к блокировке активов российских представителей на территории страны.
"Я считаю, что нам сейчас необходимо привлекать инвесторов — каких угодно. У денег нет границ. Деньги, которые инвестируются в Украину, работают на Украине и дают работу украинцам. Если мы будем сворачивать бизнес, это будет означать только одно — что люди будут терять рабочие места. На те российские предприятия, которые работают на Украине, не привозят людей с Кремля, чтоб они работали, а берут местных жителей. Эти люди там работают — вот и все", — подчеркнула Герман.
"Для меня вопрос стоит так, чтобы было лучше людям, а не так, чтобы показать, какие мы антироссийские. Я понимаю, что основной лозунг этой избирательной компании — "прочь от Москвы" (слоган социальной рекламы Порошенко. — Прим. ред.), но я хотела бы, чтобы главным лозунгом был "прочь от нужды", не "прочь от Москвы", а "прочь от нужды, прочь от бедности, прочь от унижения со стороны власти". И такой лозунг возымеет эффект, и тогда люди проголосуют", — заключила она.
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