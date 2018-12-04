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Трамп заявил о старте торговых переговоров с Китаем 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: АР
Президент США Дональд Трамп в своём Twitter объявил о начале торговых переговоров с Китаем.
"Переговоры с Китаем уже начались. Если всё будет нормально, они закончатся в течение 90 дней со дня нашего замечательного и очень теплого обеда с президентом Си (Цзиньпином) в Аргентине", — заявил американский лидер.
Он добавил, что вести их с американской стороны будет торговый представитель США Роберт Лайтхазер, который будет тесно сотрудничать с министром финансов Стивом Мнучиным, советником по экономике президента США Ларри Кудлоу, министром торговли Уилбуром Россом и ещё одним консультантом по экономике — Питером Наварро.
Пожалуй, самым важным итогом встречи "Большой двадцатки" в Аргентине стали результаты переговоров Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, которые формально состоялись уже после окончания саммита. Лидеры договорились приостановить торговую войну — не вводить дополнительных тарифов после 1 января. Что будет со старыми ограничительными пошлинами, впрочем, не уточняется.
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