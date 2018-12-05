Санкции за санкции: Украина отберет бизнес у россиян

В ответ на инцидент в Керченском проливе Киев готовит новые санкции в отношении компаний из России. На этот раз под удар попадут россияне, которые ведут бизнес на Украине. Генеральная прокуратура страны призывает заморозить их счета и активы. Ранее подобный шаг предприняло правительство РФ в отношении ограниченного списка украинских граждан и организаций.

По словам Луценко, такое предложение связано с инцидентом в Керченском проливе и последующим введением военного положения на Украине.

«Несколько месяцев мы собирали информацию про то, какой массив этого бизнеса. Сейчас это четыре тома по 40 сантиметров, и на каждой странице этих томов до 15 юридических лиц», — сообщил генпрокурор.

Он добавил, что это огромное число российских компаний.

«Некоторые ведут бизнес в стратегически важных отраслях украинской экономики», — заявил украинский генпрокурор.

Юрий Луценко пообещал направить президенту Петру Порошенко письмо с предложением ввести новые антироссийские санкции. По его словам, санкции коснутся отдельных физических и юридических лиц.

Он добавил, что уверен в необходимости «положить конец ведению бизнеса россиян в стране».

Инцидент в Керченском проливе произошел утром 25 ноября. Корабли ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» несколько часов совершали опасные маневры, игнорируя требования российских властей покинуть акваторию, после чего были задержаны. Суда находятся в Керчи, моряки в СИЗО в Москве.

Киев в ответ на инцидент ввел военное положение в приграничных с Россией областях. Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал распорядился привести в боевую готовность пограничные катера и корабли.

Кроме того, украинская прокуратура объявила в розыск восемь граждан России, которые принимали участие в аресте моряков ВМС Украины за нарушение границы в Керченском проливе, передает ТАСС

Украина также ввела запрет на въезд в страну мужчин из РФ в возрасте 16-60 лет. А в отношении целого ряда российских организаций, чиновников, бизнесменов и деятелей культуры уже давно действуют разного рода ограничительные меры.

Россия ввела санкции в отношении граждан и компаний Украины 1 ноября 2018 года. Санкции распространяются на 322 физических и 68 юридических лиц. В списке есть и Юрий Луценко. Российские ограничительные меры распространяются именно на счета и активы. Поэтому, отчасти, можно считать, что генпрокурор просто «отзеркалил» действия Москвы.

«Подписанным постановлением вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России», — говорилось в сообщении правительства РФ.

ВЭБа, Сбербанка. Стоит также подчеркнуть, что Украина давно создает максимальные трудности для работы российских компаний на своей территории. Прежде всего, это касается украинских «дочек» банков из РФ — ВТБ

На прошлой неделе Нацбанк Украины признал «дочку» ВТБ, акции которой с сентября арестованы по иску бизнесмена Игоря Коломойского к России, неплатежеспособной. В ВТБ это решение оспаривают.

«Все нормативно-правовые принципы были нарушены. Господин Коломойский, который сейчас скрывается, потому что сам украл в своем банке огромную сумму, добился наложения ареста на наши активы и акции на Украине, выдвинув какие-то обвинения против российских властей. Разумеется, ВТБ не может нести никакой ответственности за российское правительство, мы публичное акционерное общество», — пояснял глава ВТБ Андрей Костин в интервью Bloomberg TV.

«Если новое руководство правильно распорядится этими активами, я уверен, что они смогут выплатить все депозиты как частным клиентам, так и компаниям. Конечно, если они продадут за 1/5 стоимости, ситуация может быть другой. Это не такая уж большая сумма», — отметил банкир. По его словам, полностью выплатить депозиты клиентам не удалось из-за решения суда, сейчас клиентам должны около $100 млн

Апелляционный суд Киева 5 сентября арестовал акции дочерних предприятий ВЭБа, Сбербанка и ВТБ на Украине.

Решение принято по заявлению об обеспечении иска экс-предправления национализированного Приватбанка Александра Дубилета и еще 17 компаний, имевших активы в Крыму. После воссоединения полуострова с Россией они заявили о потере своих активов.

Истцы настаивают на признании и выполнении решения Международного арбитражного суда в Гааге от 2 марта о взыскании с России компенсации в $159 млн за потерянное имущество.

Недавно и украинский «Ощадбанк» заявил, что выиграл иск против России о взыскании ущерба из-за утери активов в результате присоединения Крыма к России. Такое решение вынес арбитражный суд в Париже. Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты.

Помимо банков, Украина арестовала все активы «Газпрома» (имущество и акции четырех компаний на $3,8 млн), которые находились в ее юрисдикции, по иску антимонопольной службы , выписавшей российскому концерну штраф более чем на $6 млрд

«Газпром» в ответ начал разбирательство с Украиной в соответствии с арбитражным регламентом Комиссии ООН по международному торговому праву (United Nations Commission on International Trade Law, UNCITRAL).

«Украина в лице Антимонопольного комитета наложила на «Газпром» необоснованный и несправедливый штраф в размере, превышающем $6 млрд (включая пени), за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины», — говорится в сообщении российской компании.

Новые санкции в отношении россиян, которые готовит Генпрокуратура Украины, ничего кардинально в отношениях двух стран не меняет. Тем гражданам и компаниям из РФ, которые еще не вывели деньги из украинских банков, надо сделать это как можно быстрее. Ну а продать бизнес по адекватной цене будет практически невозможно.