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В Госдепе призвали Евросоюз отказаться от «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
Высокопоставленный чиновник госдепартамента США заявил, что инцидент с задержанием военных кораблей Украины в Керченском проливе за нарушение границы РФ должен заставить ЕС отказаться от "Северного потока-2". Ранее МИД ФРГ уже заявлял, что инцидент в Чёрном море не изменил отношения Берлина к строительству этого газопровода.
"Инцидент в Керчи должен стать напоминанием всем европейским союзникам, что "Северный поток-2" — плохая идея. И этот инцидент вносит большую ясность в это. Я сказал бы, что инцидент в Керчи — напоминание, что чем больше газовой инфраструктуры вы имеете в обход Украины благодаря "Северному потоку-2", тем слабее средства устрашения и сдерживания российской военной агрессии", — сообщил он.
Стенограмму выступления чиновника распространила пресс-служба госдепартамента. Имя представителя ведомства не указано, но в одном из фрагментов выступления он называет себя сопредседателем комиссии США и Украины по стратегическому партнерству. Известно, что с американской стороны эту комиссию возглавляет госсекретарь Майк Помпео, а с украинской — глава МИД Павел Климкин.
Представитель госдепа добавил, что вопрос о строительстве газопровода обсуждался с немецкими политиками, которые после инцидента в Черном море стали более отзывчивыми на призывы США по "Северному потоку-2", поскольку, по его словам, произошедшее "срезонировало с общественным мнением в Германии".
Германия, обладающая крупнейшей в ЕС экономикой, поддерживает "Северный поток-2". Глава МИД ФРГ Хайко Маас после инцидента в Керченском проливе заявил, что "Северный поток-2" — коммерческий проект и ни одна страна не выиграет, если немецкие или другие европейские компании откажутся от участия в нем.
Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. Российская сторона неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.
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