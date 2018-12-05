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Венесуэла полностью отказалась от старых денежных знаков 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Центральный банк Венесуэлы сообщил во вторник, что страна полностью отказалась от использования старых денежных знаков, которые пока находились в обращении после деноминации.
Новая валюта — суверенный боливар — была введена в оборот с 20 августа. Она заменила старый, обесцененный в результате гиперинфляции сильный боливар, а с купюр исчезли сразу пять нулей.
Как сообщает ЦБ, старые купюры в 1 тысячу, 2 тысячи, 5 тысяч, 10 тысяч, 20 тысяч и 100 тысяч боливаров перестали считаться законным платежным средством с 3 декабря.
Новые деньги должны были появиться в стране еще 4 июня, однако затем власти отложили деноминацию до конца августа. Президент Николас Мадуро даже объявил этот день выходным, чтобы страна имела время на адаптацию к новым деньгам.
При этом новый суверенный боливар на "черном" рынке страны продолжает стремительно обесцениваться. По данным портала Dolar Today, во вторник за один доллар давали уже 466 суверенных боливаров при том, что официальный курс составляет 152 боливара.
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