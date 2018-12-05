Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
66.50
$
66.75
75.61
76.00
Прогноз
10.12 – 17.12
$
65.80
76.00
Индексы и котировки Brent
61.47
–0.23 Золото
1235.05
–0.03 РТС
1155.88
+0.29
Динамика валют
EUR / USD
05.12
1.1330
–0.0039
20.11
1.1369
03.12
22.11
11.11

Предпраздничный ажиотаж способен поднять евро до 80 рублей 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
— Исторически сложилось, что декабрь является не лучшим месяцем для рубля. Его курс снижается из-за растущего спроса на иностранные валюты.
Многие россияне предпочитают ездить за границу на новогодние каникулы или на предновогодние распродажи. В декабре доллар и евро могут подорожать до отметок 68 и 80 рублей соответственно. Поэтому, если есть необходимость или желание покупать валюту, лучше это делать сейчас. Впрочем, после 25 декабря, как правило, крупные участники рынка уходят на каникулы, и колебания резко сокращаются.
Что касается ситуации на рынке сегодня, 5 декабря, то ожидать существенных новостей не стоит, однако сохранятся действующие факторы. С 27 ноября наблюдается рост на рынке облигаций, индекс RGBI (индекс государственных облигаций России) поднялся с отметки 132,7 до 134,5. Это значит, что сейчас есть спрос на рынке ценных бумаг. Как правило, когда происходит оживление в облигациях, рубль начинает дорожать. Вечером в среду также выходит статистика по запасам нефти, которые, по прогнозам, будут сокращаться.
Все это оказывает положительное воздействие на российскую валюту и в среду ожидается незначительное укрепление рубля до 66-66,2 за доллар и 75,2-75,3 — за евро. Но до конца недели есть факторы, способные и ослабить отечественную валюту.
В четверг Росстат публикует данные по инфляции за ноябрь, и в предварительных прогнозах показатель вырастет с 3,5 до 3,9 процента. Прибавка в 0,4 процента может задать тон на снижение рубля. В пятницу данные с рынка труда публикуют США, что так же может отразиться на рубле. Учитывая эти два события, ожидается укрепление валют против рубля до отметок 66,6 за доллар и 76,03 за евро.
Российская Газета: последние новости
Страховщики утвердили стандарты продажи программ страхования жизни Песков назвал условие сохранения транзита газа через Украину Счетная палата оценила эффективность хранения конфискованного имущества
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Киев признал зависимость от российского бизнеса
России предложили сократить добычу нефти «символически»
Выбраны лучшие деловые стратегии 2018 года
Назван лучший город Подмосковья для заработка на жилье
Российские миллионеры залезли в долги из-за жилья
Видео
02:26
Госдума запрещает уличные табло с курсами валют
Рынки
06:20
Стало известно о разногласиях России и ОПЕК
Экономика
00:44
Рубль ждут события страшнее санкций
Рынки Статьи
02:18
Доллару предрекли крах
Рынки Статьи
01:00
Песков назвал причину бедности россиян
Экономика
05:45
Сбербанк стал самой дорогой российской компанией
Компании Экономика
01:33
Керченский пролив утопил рубль
Рынки
01:13
Россиян предупредили об изменениях вкуса пива
Экономика
05:02
Как у россиян будут изымать недвижимость
Недвижимость
00:45
Канада пришла на помощь России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение