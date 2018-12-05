Предпраздничный ажиотаж способен поднять евро до 80 рублей

— Исторически сложилось, что декабрь является не лучшим месяцем для рубля. Его курс снижается из-за растущего спроса на иностранные валюты.

Многие россияне предпочитают ездить за границу на новогодние каникулы или на предновогодние распродажи. В декабре доллар и евро могут подорожать до отметок 68 и 80 рублей соответственно. Поэтому, если есть необходимость или желание покупать валюту, лучше это делать сейчас. Впрочем, после 25 декабря, как правило, крупные участники рынка уходят на каникулы, и колебания резко сокращаются.

Что касается ситуации на рынке сегодня, 5 декабря, то ожидать существенных новостей не стоит, однако сохранятся действующие факторы. С 27 ноября наблюдается рост на рынке облигаций, индекс RGBI (индекс государственных облигаций России) поднялся с отметки 132,7 до 134,5. Это значит, что сейчас есть спрос на рынке ценных бумаг. Как правило, когда происходит оживление в облигациях, рубль начинает дорожать. Вечером в среду также выходит статистика по запасам нефти, которые, по прогнозам, будут сокращаться.

Все это оказывает положительное воздействие на российскую валюту и в среду ожидается незначительное укрепление рубля до 66-66,2 за доллар и 75,2-75,3 — за евро. Но до конца недели есть факторы, способные и ослабить отечественную валюту.