«Лучшая санкция»: Украина придумала наказание для России

Киев определился с «лучшей санкцией» против России. Украинские власти уверены, что в связи с инцидентом в Керченском проливе нельзя ввести ограничение только против руководства флота России и береговой охраны. Гораздо эффективнее остановить газовый проект «Северный поток -2».

Глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал, что стало бы «лучшей санкцией» против российской стороны. Об этом пишет «Европейская правда».

В связи с инцидентом в Керченском проливе нельзя ввести санкционные ограничения только против руководства флота России и береговой охраны, сказал министр.

«Мы говорили о том, что нужно остановить «Северный поток — 2», и о том, что это была бы лучшая санкция против России», — сказал Климкин.

Напомним, что 25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.

Также Климкин рассказал, что обсуждалась возможность закрытия для российских кораблей портов других страх. При этом Климкин заметил, что конкретные меры против России в связи с произошедшим являются вопросом для дальнейших дискуссий.

Напомним, что «Северный поток — 2» предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год по дну Балтийского моря от России до побережья Германии. Труба пройдет через территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании.

Все эти страны, за исключением последней, уже дали свое положительное заключение на строительство газопровода. От решения Копенгагена зависит маршрут новой газовой артерии.

Между тем украинский президент Петр Порошенко заявил, что после инцидента в Керченском проливе страна ждет от Запада конкретных действий. Об этом политик сказал в интервью Bloomberg

По его словам, сделанные западными странами в связи с произошедшим заявления являются «мощной поддержкой» украинской стороны.

«Но, думаю, в этой ситуации, в то время, как западные партнеры делают жесткие заявления, [президент России Владимир] Путин — действует», — сказал Порошенко.

возможно введение новых антироссийских «азовских санкций», в также наращивание присутствия НАТО в регионе.

Ранее сообщалось, что США обсуждают с союзниками меры воздействия на Россию в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Представитель Госдепартамента США заявил о том, что России грозят «боль и последствия», если в ближайшее время не будут отпущены на свободу задержанные в Керченском проливе моряки украинских ВМС, передает РИА «Новости»

«Мы хотим, чтобы россияне восприняли сообщение о том, что им нужно освободить экипаж, иначе будут последствия, и боль будет только сильнее со временем», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что американское руководство не планирует закрывать глаза на задержание украинских кораблей, и подчеркнул, что это предупреждение является постоянным посланием России в ответ на ее «агрессивное поведение».

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ Германии от «Северного потока — 2» навредил бы Украине. По словам министра, реализация проекта продолжится даже без участия немецкой стороны. В случае выхода Германии из проекта не останется тех, кто бы выступал за альтернативный транзит газа через Украину.

При этом канцлер ФРГ Ангела Меркель на Украинско-немецком бизнес-форуме заявила, что западные страны оказывают на Россию санкционное давление, чтобы отстаивать принципы международного права.

«Мы не вводим против России санкции ради санкций, но мы вводим санкции, чтобы дать понять, что страны, даже расположенные территориально близко к России, имеют право развиваться, как они сами того хотят», — добавила канцлер.

Меркель напомнила, что этот проект не направлен на то, чтобы полностью нивелировать роль Украины как страны-транзитера.