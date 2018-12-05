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ОПЕК решил продавить Россию 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ОПЕК пытается убедить Россию сократить добычу нефти минимум на 300 тысяч баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+, передает РИА Новости со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
Отмечается, что организацию бы устроило даже постепенное сокращение добычи в России. В настоящее время Москва еще не ответила на это предложение.
Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, на котором странам-участницам сделки вынесут рекомендации нужно ли и на сколько сокращать производство нефти, чтобы сбалансировать рынок, намечено на 5 декабря. 6 декабря рекомендации обсудят на конференции ОПЕК, а затем, 7 декабря, к обсуждению присоединяться все страны ОПЕК+.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года.
Суть последней идеи внутри ОПЕК сводилась к тому, что каждый член картеля и страны, присоединившиеся к соглашению, берут на себя обязательства сократить добычу на 3-3,5 процента от пиковых значений в октябре 2018 года. В общей сложности картель планировал таким образом убрать 1,3 миллиона баррелей в сутки. Эти меры, по прогнозам ОПЕК, поспособствовали бы укреплению нефтяных цен.
Ранее сообщалось, что Россия отказалась снижать добычу более чем на 140 тысяч баррелей в сутки и настаивает на этой позиции. Из-за того, что российская сторона не готова идти на уступки, переговоры идут очень нервно.
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