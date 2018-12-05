Минфин сократит объем средств на покупку валюты в декабре

Минфин планирует направить на покупку иностранной валюты с 7 декабря 2018 года по 14 января 2019 года 366,1 млрд рублей, следует из сообщения на сайте ведомства.

В период с 8 ноября по 6 декабря Минфин планировал направить на эти цели 525,8 млрд рублей, что было рекордным значением.

«Таким образом, совокупный объем средств, направляемых на покупку иностранной валюты, составляет 366,1 млрд руб.», — говорится в сообщении.

В Минфине отмечают, что в декабре ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов, связанный с превышением фактически сложившейся цены на нефть над базовым уровнем, прогнозируется в размере 359,1 млрд руб. Кроме того, в ноябре фактически полученные нефтегазовые доходы на семь млрд рублей превысили ожидаемые доходы.

Ранее ЦБ сообщил, что принял решение приостановить до конца текущего года покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Отмечалось, что регулятор будет принимать решение о возобновлении регулярных покупок, оценивая фактическую ситуацию на финансовых рынках.

Позже Минфин пояснил, что Федеральное казначейство будет закупать у ЦБ валюту без совершения Банком России эквивалентных покупок иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. В Минфине подчеркивали, что бюджетная политика с 2017 года проводится в строгом соответствии с новой конструкцией «бюджетных правил».

Банк России также сообщал, что во второй половине сентября — октябре 2018 года ситуация на финансовом рынке России стабилизировалась, а курсовая волатильность — снизилась. По данным ЦБ, этому способствовало, в том числе, решение регулятора о приостановке покупки иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила до конца 2018 года.