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В Кремле заявили, что знают о рисках политизации «Северного потока — 2» 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кремль отмечает, что существуют риски, связанные с политизацией проекта "Северный поток-2", и проявление недобросовестной конкуренции со стороны третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Риски, связанные с политизацией "Северного потока", риски, связанные с откровенными проявлениями недобросовестной конкуренции со стороны третьих государств в отношении "Северного потока", существуют. Мы прекрасно их видим и отдаем себе в этом отчет", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможных рисках в отношении реализации проекта "Северный поток-2" в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Он отметил, что "эти риски появились не сегодня, не вчера, а уже достаточно давно, и мы все являемся свидетелями проявления этих рисков".
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