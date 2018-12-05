Российские активы заморозят из-за керченского инцидента

Украина идет ва-банк

Украина обсуждает заморозку российских активов из-за керченского инцидента. Это предложил президенту Петру Порошенко генпрокурор Юрий Луценко . Он оговорился, что это его личное мнение как гражданина.

Неприемлимо, чтобы «граждане или фирмы страны-агрессора» зарабатывали на Украине, заявил Луценко. При этом он признал, что расширять санкции будет не так легко, потому что «некоторые россияне имеют монополию в Украине». Москва официально не отреагировала. В Совфеде пригрозили ответными санкциями в отношении не всего украинского бизнеса, а лишь представителей украинской власти и аффилированных с ними лиц. На самой Украине идея воспринята неоднозначно. Например, против выступила экс-депутат Верховной рады и в прошлом пресс-секретарь Януковича Анна Герман . Вот что она сказала в эфире канала «112 Украина»:

«Что это даст? Если покажут в цифрах, что это поможет украинцам жить лучше, у них будут выше зарплаты, можно выгнать весь российский бизнес из Украины. Но если мы делаем это для того, чтобы потом, как говорят, отжать для себя эти все предприятия, это другой вопрос. Если мы будем закрывать бизнес, наши люди просто будут терять рабочие места. На российские предприятия, которые работают в Украине, не привозят сотрудников из Кремля, там работают местные жители. Надо делать так, чтобы людям жилось лучше, а не так, чтобы показать какие мы антироссийские. Я бы хотела, чтобы лозунгом предстоящей президентской кампании было не «Вон от Москвы», а «Вон от нужды».

Что касается российского бизнеса, который сейчас представлен на Украине, данные о нем разнятся. Многие предприниматели за последние годы избавились от своих активов.

Гинер и партнеры с 2000-х занимались на Украине и гостиничным бизнесом. В частности, они контролировали сеть «Премьер-палас», флагман которой — отель «Ореанда» в Ялте. Как писали «Ведомости» в 2016 году, после присоединения Крыма, отели владельцев не меняли.

При этом многие российские бизнесмены давно переоформили свои активы, и к ним нет никаких претензий, говорит президент Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко.

— Ряд российских бизнесменов нашли общий язык с украинской властью. Переоформили на офшоры, белые офшоры, что надо сказать должное, это офшоры: Австрия, Ирландия, Голландия, Израиль, ну, израильско-голландские фонды. К ним нет ни санкций, ни запрета — ничего. В Украине работает один из самых больших банков, который не является российским, хотя принадлежит хорошо известному российскому олигарху.

— Есть еще вариант, что просто вынудят продать.

— Есть ряд российских бизнесменов, которые не нашли общий язык с украинской властью. Им давно намекали, чтобы они очень дешево продали. Есть такие, которые продают добровольно. И есть пример, когда не хочет добровольно продать. Вот недавно свежая новость про торговый центр. Да, ситуация довольно проста. Используя радикалов, фактически российских бизнесменов заставляют очень дешево продать этот объект лицам, очень близким к украинской власти. Он продаст, деваться ему просто некуда.

Игорь Юргенс, президент Всероссийского союза страховщиков, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей

«Что касается отраслевых организаций, в частности, одну возглавляю я, это Всероссийский союз страховщиков, по факту решение о том, чтобы оттуда уходить, было принято сразу после 2014 года и после всяких внешних санкций по Крыму. Поэтому страховщики оттуда вышли с потерями, и «покрытие» там у нас было не такое большое. Обострение не может не сказываться на бизнесе. Это напрямую связанные вещи. И я думаю, что риски сейчас, безусловно, настолько велики, что лучше списать убытки и уйти, чем оставаться и быть заложниками этой ситуации. Подставные лица, другие варианты присутствия на украинском рынке, не думаю, что совершенно не окупают тех рисков, которые существуют или по отъему собственности. Причем по различным международным актам, которые, возможно, будут трактоваться именно таким образом в пользу украинских предпринимателей или государства или просто действительно физического воздействия. Мы прекрасно можем себе представить, что сейчас в период обострения обстановки, крайние националисты, пользующиеся, безусловно, иногда поддержкой как минимум министерства внутренних дел Украины и лично господина Авакова, могут предпринять «популярные» у народа крайние меры, в том числе, в отношении физических лиц, представляющих интересы Российской Федерации».