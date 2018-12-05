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Австрия объяснила необходимость «Северного потока — 2» для Европы 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Вена заинтересована в строительстве газопровода «Северный поток — 2», он необходим для укрепления безопасности Евросоюза, заявил президент национального собрания (нижней палаты парламента) Австрии Вольфганг Соботка.
«Мы заинтересованы в проекте газопровода «Северный поток — 2», чтобы укреплять стабильность и безопасность Евросоюза», — передает его слова РИА «Новости».
В конце ноября австрийский канцлер Себастьян Курц также заявил, что его страна не откажется от строительства «Северного потока — 2».
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