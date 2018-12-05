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Порошенко подсчитал, на сколько Украине хватит соли 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что соли в стране хватит на 2,5 тыс. лет военного положения, а введение особого режима не повлияло на функционирование украинской экономики.
«Мы продемонстрировали с предприятием в Бахмуте огромную гору соли и заверили наших северных соседей «за поребриком», что соли у нас хватит на 2,5 тысячи лет военного положения. Пускай не переживают. Нет комендантского часа, как некоторые предрекали. Нет прекращения деятельности СМИ», — заявил Порошенко, передает телеканал «112 Украина».
Также он добавил, что нет никаких «дестабилизирующих факторов» в банковской сфере страны и не останавливается транспорт.
Это высказывание было ответом на слова телеведущей Ольги Скабеевой в эфире «Россия 1» о закончившейся соли в украинских магазинах в связи с военным положением.
Ранее Порошенко жаловался, что президент России Владимир Путин не отвечает на его звонки. В Кремле исключили разговор Путина и Порошенко в ближайшее время. Российский лидер позднее объяснил нежелание разговаривать с украинским коллегой.
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