Порошенко подсчитал, на сколько Украине хватит соли

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что соли в стране хватит на 2,5 тыс. лет военного положения, а введение особого режима не повлияло на функционирование украинской экономики.

«Мы продемонстрировали с предприятием в Бахмуте огромную гору соли и заверили наших северных соседей «за поребриком», что соли у нас хватит на 2,5 тысячи лет военного положения. Пускай не переживают. Нет комендантского часа, как некоторые предрекали. Нет прекращения деятельности СМИ», — заявил Порошенко, передает телеканал «112 Украина».

Также он добавил, что нет никаких «дестабилизирующих факторов» в банковской сфере страны и не останавливается транспорт.

Это высказывание было ответом на слова телеведущей Ольги Скабеевой в эфире «Россия 1» о закончившейся соли в украинских магазинах в связи с военным положением.