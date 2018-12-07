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От Порошенко потребовали запретить российский бизнес 

Вести.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Разорвать дипломатические отношения с Россией требует от президента Украины ультраправая украинская партия "Национальный корпус". Она передала Порошенко письмо с требованиями денонсировать двусторонние российско-украинские соглашения и запретить российским компаниям бизнес на Украине.
Это не просто требования. Это ультиматум. Свой ультиматум главе украинского государства националисты огласили на митинге на Майдане Незалежности, сообщает ТАСС. Позже националисты повторили свои призывы у стен администрации президента Порошенко, перед которой собрались более тысячи сторонников "Национального корпуса". Националисты также потребовали привлечь к ответственности агентов влияния Кремля на Украине. Конкретных имен при этом не называлось.
Требования митингующих будут рассмотрены, пообещал чиновник президентской администрации, который вышел к митингующим. Также на них в соответствии с законом будет дан ответ.
Досталось от "Национального корпуса" и самому Петру Порошенко. Его обвинили в том, что вопреки обещаниям, он продолжает заниматься бизнесом, в том числе вести дела в России, выводить деньги в офшоры.
Глава центрального штаба "Национального корпуса" Родион Кудряшов упрекнул украинские власти в политических манипуляциях в отношениях с Россией. Он потребовал разрыва в том числе договора о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, о запрете российским банкам работать на Украине, ввести санкции против россиян и российских компаний, имеющих бизнес на Украине, блокировать их активы. Все конфискованные у российских компаний активы националисты предложили потратить на укрепление обороноспособности Украины.
6 декабря 2018 года депутаты Верховной рады разорвали договор о дружбе с Россией. Прекратить дружить с Москвой в Киеве планируют с 1 апреля 2019 года.
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