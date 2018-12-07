От Порошенко потребовали запретить российский бизнес

Разорвать дипломатические отношения с Россией требует от президента Украины ультраправая украинская партия "Национальный корпус". Она передала Порошенко письмо с требованиями денонсировать двусторонние российско-украинские соглашения и запретить российским компаниям бизнес на Украине.

Это не просто требования. Это ультиматум. Свой ультиматум главе украинского государства националисты огласили на митинге на Майдане Незалежности, сообщает ТАСС . Позже националисты повторили свои призывы у стен администрации президента Порошенко, перед которой собрались более тысячи сторонников "Национального корпуса". Националисты также потребовали привлечь к ответственности агентов влияния Кремля на Украине. Конкретных имен при этом не называлось.

Требования митингующих будут рассмотрены, пообещал чиновник президентской администрации, который вышел к митингующим. Также на них в соответствии с законом будет дан ответ.

Досталось от "Национального корпуса" и самому Петру Порошенко. Его обвинили в том, что вопреки обещаниям, он продолжает заниматься бизнесом, в том числе вести дела в России, выводить деньги в офшоры.

Глава центрального штаба "Национального корпуса" Родион Кудряшов упрекнул украинские власти в политических манипуляциях в отношениях с Россией. Он потребовал разрыва в том числе договора о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива, о запрете российским банкам работать на Украине, ввести санкции против россиян и российских компаний, имеющих бизнес на Украине, блокировать их активы. Все конфискованные у российских компаний активы националисты предложили потратить на укрепление обороноспособности Украины.